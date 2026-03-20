Pymes: frente a la avalancha importadora, la diferenciación se vuelve una urgencia

Los dueños de negocios en Argentina estamos viviendo uno de los contextos más desafiantes de los últimos años. El libre mercado abrió las puertas a cientos de productos y hoy nos enfrentamos a una mayor competencia de precios, contracción de la demanda y rentabilidades cada vez más ajustadas.

Aun así, el empresario argentino no se da por vencido y sigue buscando caminos para sostener su negocio y generar nuevas oportunidades.

Muchas de las empresas que visito y acompaño en su estrategia entienden que deben dar un giro en su negocio. Ya no se trata de ganar dinero aumentando precios como en épocas de alta inflación. Ahora tenemos que reformular nuestra propuesta de valor, atender las necesidades de un cliente más exigente y estar atentos a los nuevos comportamientos de compra.

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La palabra diferenciación dejó de ser solo un concepto de marketing para convertirse en una realidad que obliga a las pymes a ponerse creativas.

Hay tres claves que, a mi entender, son fundamentales y que toda empresa debería atender con urgencia para destacarse.

1. Eficiencia

Afinar los procesos y las metodologías de trabajo es clave para tomar mejores decisiones y competir con estructuras más livianas.

2. Digitalización del negocio

Sorprendería saber cuántas empresas aún no cuentan con un e-commerce o incluso con un sitio web. En muchos casos no lo hicieron antes porque no fue necesario o porque no encontraron a la persona adecuada que les generara la confianza suficiente para llevar el proyecto adelante.

Pero hoy tener un sitio web ya no alcanza. Hay que montar una verdadera máquina de ventas: un sistema que permita generar nuevos clientes y mejorar la recurrencia de compra todos los meses. Esto aplica tanto para negocios B2C como para B2B.

En este último caso —empresas que venden a otras empresas— creo que hay una oportunidad enorme. Desde mi agencia, The Mkt Boss, trabajamos todos los días para impulsar el desarrollo del segmento B2B generando ecosistemas y sistemas de venta digital consistentes en el tiempo.

3. Experiencia del cliente

Si no podemos diferenciarnos en producto, seamos impecables en la experiencia de compra. Entendamos qué necesitan nuestros clientes, cuándo lo necesitan y cómo prefieren comprar. Conocer sus expectativas nos permite dar pequeños pasos para superarlas.

Como dueña de negocio, y después de haber trabajado más de diez años en mi pyme familiar, sé que los cambios suelen generar miedo e incertidumbre. Pero también sé que son esos mismos cambios los que terminan marcando la diferencia entre las empresas que se resisten y las que deciden evolucionar.

Si queremos que nuestras compañías crezcan y perduren en el tiempo, necesitamos asumir este desafío y trazar una hoja de ruta clara.

El contexto cambió y las pymes argentinas tendrán que reinventarse una vez más.

Porque el futuro no se espera: se construye.

Noelia Amitrano

Directora The Mkt Boss

www.themktboss.com