Liderazgo real: por qué ser el "mejor técnicamente" ya no alcanza para crecer

La protagonista de esta entrevista lo tiene muy claro. En el mercado laboral actual existe una verdad incómoda: no asciende necesariamente el más capaz, sino el más visible. Muchos profesionales técnicos creen que sus resultados hablarán por sí solos, pero terminan agotados y estancados en posiciones operativas mientras otros deciden por ellos. El liderazgo real no es "trabajar más", es aprender a influir y gestionar el propio valor. Por eso hoy se dedica a que sus clientes logren ese objetivo tan deseado.

Vale, contanos cómo fueron tus inicios.

Empecé donde muchos están hoy: desbordada, queriendo hacer todo sola para "garantizar" el resultado y fingiendo que tenía todas las respuestas.

Tras 25 años liderando equipos multifuncionales en el mundo corporativo, entendí que el esfuerzo sin método es solo suerte. Esa transformación me llevó a unir la gestión operativa con el desarrollo humano para decir lo que nadie dice: para ser visible, tenés que aprender a liderarte. Hay que ordenar la cabeza, comunicar con impacto y dejar de buscar aprobación.

¿Y vos qué podés hacer para que eso suceda?

Ayudo a personas con potencial a desarrollar las herramientas necesarias para liderar su vida, negocios o equipos. Brindo claridad y confianza a través de habilidades clave como organización, gestión del tiempo y comunicación efectiva. Mi enfoque se resume en una frase: “Liderate para liderar”.

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¿Qué te diferencia?

Mientras otros hablan desde la teoría, yo enseño desde el mundo real y sus desafíos diarios. No doy conceptos abstractos, sino herramientas accionables y aterrizadas, sin romantizar lo que implica liderar personas. Aplico mi propio método, C.A.L.M.A., un sistema paso a paso que trabaja la Claridad, el Autoliderazgo, los Límites conscientes, la Mentalidad y la Acción enfocada.

¿Cómo te proyectás?

Mi meta es ser la referente para líderes que buscan resultados sin sacrificar su vida personal, demostrando que a liderar se aprende.

Para finalizar: ¿algo a resaltar que quieras compartir?

Pedir ayuda no es debilidad, sino una herramienta de alta dirección.

Si empezara de nuevo, dejaría de buscar la perfección. Buscaría una red de apoyo antes y contrataría a un mentor para acelerar mi estrategia y mentalidad.

Vale Dutria:

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