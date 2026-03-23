LISO FAST: la chopera eléctrica portátil que está revolucionando al mundo cervecero

Decile adiós a la cerveza como siempre la conociste. En el corazón de Santa Fe, un invento revolucionario está llevando al siguiente nivel la forma de disfrutar la mejor cerveza tirada en cualquier momento y lugar. Se trata de LISO FAST, una chopera eléctrica portátil con regulación de espuma única en su tipo, que en segundos convierte cualquier tipo de cerveza envasada —latas de cualquier medida, pininas o botellas de litro— en una experiencia de sabor, con la misma textura y calidad de un tradicional liso santafesino.

Este dispositivo, desarrollado por Nicolás Gallay, se destaca por su diseño compacto y funcionalidad innovadora. Con un sistema que suaviza la cerveza, regula la espuma y optimiza el gas, logra una textura cremosa y un sabor intenso. Además, es totalmente portátil y cuenta con carga USB, lo que la hace perfecta para cualquier ocasión: en la comodidad del hogar, eventos al aire libre o reuniones con amigos, sin demoras ni complicaciones.

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La facilidad de uso es impresionante: simplemente introducí cualquier envase de cerveza del sabor que prefieras, ajustá la velocidad del vertido para controlar la espuma, ¡y listo!

Siendo LISO FAST única en su tipo con regulación de espuma, diseño térmico, compacto y liviano, combina portabilidad y amplia autonomía con una gran facilidad de uso y limpieza. Estas características, sumadas a la posibilidad de disfrutar toda la gama de envases y sabores —incluyendo una perfecta cerveza tirada sin alcohol—, permiten una experiencia totalmente personalizable. Su practicidad y calidad están conquistando al país, convirtiéndola en el electrodoméstico cervecero perfecto e imprescindible para los amantes de la cerveza tirada.

¡Date el gusto! ¡No te pierdas la oportunidad de probarla!

Adquiérela en:

• Instagram: @lisofast.sf

• WhatsApp: 3425-431-340

• Envío SIN COSTO a todo el país.

• Av. Ángel Peñaloza 7460, Santa Fe Capital.

Seleccionado como regalo institucional de la provincia de Santa Fe Capital.

Producto patentado y registrado.

