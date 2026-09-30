Dra. María de los Ángeles Garrido: un abordaje que integra cirugía reconstructiva, bienestar y calidad de vida

La Dra. María de los Ángeles Garrido inició su recorrido profesional con la formación en cirugía general y luego se especializó en cirugía plástica y reconstructiva. Más adelante, realizó diferentes formaciones principalmente en España, con especial foco en reconstrucción mamaria.

Esos años marcaron su manera de entender la especialidad. Para María, el trabajo no consiste únicamente en resolver una necesidad quirúrgica, sino también en acompañar a cada persona en un momento sensible de su vida.

Desde 2012 trabaja en el Centro Mamario Alexander Fleming y, además, lidera MIO, Medicina Integral Oncológica, un espacio orientado al acompañamiento de pacientes oncológicos desde una perspectiva médica integral.

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Un abordaje que contempla diferentes aspectos del bienestar

El diferencial de su trabajo parte de integrar la cirugía plástica y reconstructiva con otros aspectos vinculados al bienestar y la calidad de vida. En este enfoque, el cuidado de la piel, la imagen corporal, la recuperación funcional, la salud íntima y la nutrición también forman parte del proceso de atención.

La escucha, el trabajo en equipo y la posibilidad de ofrecer alternativas respaldadas por la evidencia son algunos de los valores que sostiene en su práctica, siempre respetando las necesidades y los tiempos de cada persona.

Uno de los desafíos que identifica es que la atención suele organizarse alrededor del tratamiento de la enfermedad, mientras que otras necesidades importantes pueden quedar en segundo plano. Frente a este escenario, destaca la oportunidad de construir equipos interdisciplinarios y generar espacios en los que distintas áreas puedan coordinarse para brindar un acompañamiento más integral.

MIO y el desafío de fortalecer el trabajo interdisciplinario

Entre sus próximos objetivos se encuentra continuar desarrollando MIO como un espacio de atención interdisciplinaria, educación y acompañamiento.

La propuesta busca acercar herramientas concretas a las personas y fortalecer el trabajo conjunto entre profesionales, con un cuidado que contemple tanto el tratamiento como las situaciones y necesidades que forman parte de la vida cotidiana.

Dra. María de los Ángeles Garrido

MN 109566

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