Estudio Jurídico Chouhy & Asoc.: el desafío de seguir siendo familia después de un divorcio

María Laura Chouhy, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Desde muy joven supe que quería ser abogada. A los diez años ya decía que iba a dedicar mi vida al Derecho. Siempre tuve un fuerte sentido de la justicia; las injusticias me generaban una profunda impotencia y sentía la necesidad de defender a quien lo necesitara. Hace más de 26 años que ejerzo la profesión y esa vocación sigue intacta. Con el tiempo comprendí que ser abogada no consiste solo en conocer la ley, sino también en escuchar, comprender y acompañar a las personas en algunos de los momentos más difíciles de sus vidas.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

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Me especializo en Derecho de Familia y Derecho Previsional. Acompaño a mis clientes en procesos de divorcio, alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación, filiación, sucesiones, jubilaciones y pensiones.

En Derecho de Familia tengo una mirada muy particular. Creo que un caso verdaderamente exitoso no es solo aquel que termina con una sentencia favorable, sino aquel en el que una familia logra seguir siendo familia, aunque la pareja haya dejado de existir. Detrás de cada ruptura hay emociones que dificultan el diálogo. Nuestro desafío es ayudar a transformar el conflicto en acuerdos que permitan construir una nueva forma de vincularse, especialmente cuando hay hijos.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto haciendo lo que amo: ejerciendo la abogacía y ayudando a las personas a través de mi trabajo. Quiero seguir creciendo junto a mi equipo con la misma dedicación, cercanía y compromiso que nos caracterizan. También quiero continuar acercando el Derecho a la comunidad a través de los medios de comunicación y las redes sociales, porque creo que informar también es una forma de ayudar.

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

No me gusta hablar de competencia porque creo que cada profesional tiene su propia manera de ejercer esta profesión. Lo que sí puedo decir es qué nos identifica.

Uno de mis mayores fuertes es la capacidad de escuchar, mediar y generar confianza. En el estudio entendemos que detrás de cada expediente hay una persona que necesita ser escuchada y acompañada. Nos involucramos en cada caso como si fuera propio y mi mayor satisfacción no es simplemente ganar un juicio, sino saber que, gracias a nuestro trabajo, una persona recuperó la tranquilidad y pudo seguir adelante con su vida.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Comenzaría mucho antes a comunicar. Hoy estoy convencida de que explicar el Derecho de manera clara también es una forma de ejercer la profesión y de ayudar a que las personas conozcan sus derechos antes de que aparezcan los conflictos.

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