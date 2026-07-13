Las preguntas que ningún algoritmo puede responder

Hace unos días, durante una entrevista radial en la que conversábamos sobre las primeras generaciones criadas con inteligencia artificial, la periodista compartió una escena que había vivido con su hijo de ocho años.

Mientras esperaban un partido del Mundial, el niño le dijo que iba a preguntarle a la inteligencia artificial cuál sería el resultado.

La madre sonrió y respondió:

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—Pero se puede equivocar.

Entonces el niño, con absoluta convicción, contestó:

—Vos no entendés nada. La IA sabe todo.

La anécdota podría parecer apenas una ocurrencia infantil. Sin embargo, refleja un cambio cultural profundo: estamos frente a una generación que comienza a construir su relación con el conocimiento de una manera muy diferente a la de sus padres.

La inteligencia artificial responde rápido. Responde casi siempre. Y, sobre todo, responde con una seguridad que pocas personas se animan a expresar. No duda, no vacila y rara vez deja una pregunta abierta.

Ese modo de responder puede generar en niños y adolescentes la sensación de que para cada pregunta existe una respuesta correcta, inmediata y definitiva.

Pero la vida no funciona así.

Crecer implica aprender a convivir con la incertidumbre. Significa aceptar que muchas veces no sabemos cuál será la mejor decisión; que dos personas pueden pensar distinto sin que una esté necesariamente equivocada y que hay preguntas que no tienen una única respuesta.

También supone descubrir que equivocarse forma parte del aprendizaje y que algunas respuestas solo aparecen con el tiempo, la experiencia y la reflexión.

La inteligencia artificial representa uno de los avances tecnológicos más importantes de nuestra época. No es el problema. Sería un error pensar la educación dándole la espalda a una herramienta que ya forma parte de la vida cotidiana y que seguirá transformando nuestra manera de aprender, trabajar y comunicarnos.

El verdadero desafío es otro.

Si los niños reciben respuestas inmediatas para casi todo, los adultos tenemos la responsabilidad de enseñar aquello que ninguna inteligencia artificial puede ofrecer: cómo pensar cuando las respuestas no alcanzan.

Porque hay preguntas que ningún algoritmo puede resolver.

¿Cómo atravesar una pérdida?

¿Cómo reparar un vínculo?

¿Cómo enfrentar una frustración?

¿Cómo tomar una decisión cuando no existe la certeza de estar eligiendo el mejor camino?

¿Cómo construir la propia identidad?

Frente a esas preguntas, la inteligencia artificial puede brindar información. Pero pensar, sentir, dudar, elaborar y encontrar un sentido siguen siendo procesos profundamente humanos.

Quizá allí radique hoy una de las funciones más importantes de padres, docentes y profesionales: no competir con la inteligencia artificial para ver quién tiene más respuestas, sino ayudar a niños y adolescentes a desarrollar pensamiento crítico, tolerancia a la frustración, capacidad de reflexión y la posibilidad de convivir con la incertidumbre.

Porque la vida no siempre confirma nuestras expectativas. A veces obliga a esperar. Otras veces nos enfrenta al error. Muchas veces nos invita a cambiar de idea. Y es precisamente en ese recorrido donde se construyen la resiliencia, la autonomía y la madurez emocional.

Tal vez la gran tarea educativa de los próximos años no sea enseñar a los niños a usar inteligencia artificial —porque probablemente aprendan a hacerlo con enorme facilidad—, sino enseñarles algo mucho más desafiante: que no todas las respuestas están disponibles de inmediato, que no todas las decisiones pueden tomarse con certeza y que aprender también implica dudar.

La inteligencia artificial puede responder preguntas.

Pero somos los adultos quienes tenemos la responsabilidad de enseñar a vivir con aquellas preguntas que no tienen una única respuesta.

Y quizás esa sea, hoy más que nunca, una de las tareas más profundamente humanas de la educación.

Algunas ideas para las familias

Enseñá a tus hijos que la inteligencia artificial es una herramienta, no una autoridad absoluta.

Invitá a preguntar: "¿Vos qué pensás?" antes de buscar una respuesta.

Mostrá que los adultos también dudan y cambian de opinión. Esa es una forma valiosa de enseñar pensamiento crítico.

Conversen sobre los errores. Equivocarse no es fracasar; es una parte indispensable del aprendizaje.

No busquen resolver todo de inmediato. Algunas preguntas necesitan tiempo, diálogo y experiencia.

Ayudá a distinguir entre obtener información y desarrollar criterio.

Recordá que la creatividad, la empatía, el juicio ético y la capacidad de construir vínculos siguen siendo habilidades profundamente humanas.

Porque educar en tiempos de inteligencia artificial no consiste solo en enseñar a usar nuevas tecnologías. También implica enseñar a pensar, a esperar, a cuestionar, a sentir y a construir sentido. Es decir, enseñar aquello que nos hace verdaderamente humanos.

Andrea Maccione

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