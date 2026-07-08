Dra. Betina Gotlieb: la medicina como un puente hacia el bienestar integral

Dra. Gotlieb, ¿cómo fueron los inicios en su profesión?

Me formé como médica clínica, pero mi camino hacia la nutrición, la obesidad y la conducta alimentaria comenzó desde una problemática personal.

Durante años conviví con una relación difícil con los azúcares, perdiendo el control frente a alimentos, con azúcar y harinas. Esa situación me generó frustraciones, angustia y, sobre todo, una enorme curiosidad por comprender qué ocurría realmente detrás de esas conductas y cómo poder superarla.

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Lo que comenzó como una búsqueda personal se transformó en una pasión profesional. Descubrí que detrás de la relación con la comida intervienen mecanismos biológicos, hormonales, emocionales y ambientales que van mucho más allá de la fuerza de voluntad.

Muchas personas sienten culpa, vergüenza y frustración por no poder controlar su alimentación, cuando en realidad están enfrentando procesos mucho más profundos y complejos.

He desarrollado una mirada empática hacia mis pacientes. Puedo brindarles un acompañamiento desde el conocimiento científico, pero también desde la comprensión, porque sé lo que significa luchar contra los antojos, frustrarse y buscar respuestas. Y sé que cuando entendemos y aceptamos lo que nos sucede, el cambio deja de ser una batalla para convertirse en un proceso posible.

¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Trabajo principalmente en el abordaje integral del sobrepeso y obesidad, de la adicción a la comida (azúcares y harinas, y ultraprocesados), de los trastornos metabólicos y la prevención cardiovascular y cerebral brindándoles herramientas para recuperar la salud y mejorar la calidad de vida.

Mi enfoque terapéutico consiste en una mirada funcional integrativa basada en alimentación antiinflamatoria, suplementos nutricionales, adaptógenos, sueroterapia, y terapias conductuales motivacionales para lograr el cambio de hábitos

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Proyecto seguir estudiando, y difundir el nuevo paradigma de la salud a través de talleres, charlas, redes sociales

¿Cuáles son sus diferenciales en el rubro?

Mi enfoque no se limita a indicar qué hay que comer. El problema no es que el paciente no sepa qué comer. El problema es por qué no puede realizar un plan de alimentación saludable

Me interesa ayudarlo a entender por qué aun sabiendo qué le hace bien no logra sostener esos cambios. Por eso profundizo en los mecanismos que están detrás de la relación con la comida, especialmente en la adicción a los hidratos de carbono refinados y procesados por el hombre. Realizo un seguimiento muy cercano durante todo el proceso. Creo que el acompañamiento junto con un tratamiento personalizado es fundamental para obtener cambios reales y duraderos.

Datos de contacto:

Mail: [email protected]

Celular: 1154943039

Instagram: doctoragotlieb

MN 59504