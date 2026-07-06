Drouville: arte, memoria y transformación en BADA

Drouville, nombre artístico de Sebastián Rodríguez, llega a la 14.ª edición de BADA con una obra atravesada por la memoria, la transformación personal y una pregunta profunda sobre aquello que permanece después de una experiencia límite. Diseñador gráfico de formación y artista plástico por necesidad vital, Rodríguez construyó un lenguaje propio a partir de materiales diversos, recuerdos de infancia y una historia personal marcada por el diagnóstico de mieloma múltiple, un cáncer de médula ósea que recibió el mismo día en que cumplía 36 años.

Ese momento funcionó como un punto de quiebre. “El mundo se detuvo”, recuerda el artista al reconstruir aquel instante en el que la muerte dejó de ser una idea lejana para convertirse en una posibilidad concreta. Desde entonces, su vínculo con la pintura cambió por completo. Lo que antes era ejercicio, exploración formal o fascinación por las vanguardias, comenzó a cargarse de sentido.

“Dejé de ser un pintor para convertirme en un artista”, afirma Drouville. La frase condensa una transformación íntima y estética: sus obras empezaron a tener contenido, a hablar de la vida, del miedo, de la pérdida, de la infancia y de los objetos que sobreviven a quienes ya no están.

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La historia artística de Sebastián Rodríguez comenzó mucho antes de asumir el nombre de Drouville. Siempre dibujó y, durante su formación como diseñador gráfico, descubrió las vanguardias artísticas. Fue entonces cuando empezó a pintar inspirado por los expresionistas abstractos, copiando obras como una manera de aprender y acercarse al gesto, al color y a la libertad de la pintura.

Sin embargo, su verdadera transformación llegó con la enfermedad. El diagnóstico de cáncer de médula ósea modificó su percepción del tiempo, del cuerpo y de la obra. En ese proceso, la pintura dejó de ser únicamente una práctica visual para convertirse en una forma de elaborar la experiencia.

El arte apareció como un territorio donde el dolor podía transformarse en imagen. En su caso, no se trata de ilustrar una vivencia personal de manera literal, sino de permitir que esa experiencia atraviese los materiales, las superficies y los recuerdos que componen cada pieza.

Desde ese lugar, Drouville construye una obra cargada de símbolos. Sus trabajos no buscan ser decorativos ni responder a una tendencia estética. Funcionan, más bien, como fragmentos de una biografía emocional, donde cada elemento parece guardar una tensión entre lo lúdico, lo brutal, lo íntimo y lo inesperado.

Para Drouville, el espacio de trabajo tiene una definición precisa: es “el lugar donde el tiempo no existe”. Esa idea permite entender parte de su práctica artística. En su taller, la obra parece suspender la lógica cotidiana y abrir un territorio donde conviven la memoria, la experimentación y el juego.

Esa suspensión del tiempo también aparece en los materiales que utiliza. El artista trabaja con esmaltes metalizados, acrílicos, marcadores, crayones, recortes de revistas, botones y chinches. Puede pintar directamente sobre tela o partir de una base digital, imprimirla y luego intervenirla manualmente.

Esa combinación entre lo gráfico, lo pictórico y lo objetual dialoga con su formación como diseñador, pero también con una sensibilidad más cercana al collage y al ensamblaje. En sus obras, los materiales no aparecen como simples recursos técnicos: cada uno aporta textura, memoria y presencia.

La obra de Drouville se construye en capas. Hay una base visual, una intervención manual, una tensión entre control y accidente, y una búsqueda por transformar elementos cotidianos en piezas cargadas de sentido.

Uno de los proyectos más potentes de Drouville es su serie de elefantes, nacida de un recuerdo de la infancia. Cuando tenía cinco años, vio un elefante de circo frente a su jardín de infantes. La escena quedó grabada en su memoria por su carácter contradictorio: era enorme, imponente, casi mágico, pero al mismo tiempo orinó y defecó en plena calle, frente al silencio de los chicos.

Ese cruce entre fascinación y asco, entre belleza y desconcierto, se convirtió años después en materia artística. Drouville comenzó a trabajar sobre piezas de elefantes ubicados siempre en la misma posición, como si intentara regresar a ese momento inicial. Cada obra funciona como una variación de ese recuerdo, pero ninguna termina de ser aquella primera imagen.

Las superficies de estos elefantes están cubiertas con tornillos, bisagras y piezas del taller de su padre. Allí aparece otra capa emocional de la obra. Tras la muerte de su padre, esos objetos quedaron como rastros de su mundo, como restos materiales de una presencia ausente.

Al incorporarlos al cuerpo del elefante, Drouville transforma la memoria familiar en volumen, textura y símbolo. Los objetos dejan de ser herramientas sueltas para convertirse en parte de una figura cargada de historia.

Actualmente, Drouville se encuentra generando obra para la 14.ª edición de BADA, una plataforma que reúne artistas, galerías, coleccionistas y público interesado en el arte contemporáneo. Para el artista, tener una fecha concreta de exhibición funciona como un motor creativo: lo pone en estado de producción, alerta e intensidad.

Su participación en BADA representa también una oportunidad para acercar su universo a nuevos espectadores. En un circuito donde el contacto directo con el público resulta fundamental, su obra propone una experiencia visual y emocional que invita a detenerse en los detalles, en los materiales y en la historia que sostiene cada pieza.

En ese contexto, los elefantes de Drouville no son solo imágenes reconocibles. Son cuerpos intervenidos, memorias reconstruidas y superficies donde conviven la infancia, la pérdida, la enfermedad, la herencia y el deseo de seguir creando.

La obra de Drouville | Sebastián Rodríguez parece nacer en el punto exacto donde algo se rompe, pero también donde algo empieza a reconstruirse. Su historia personal, lejos de quedar separada de su producción artística, se vuelve parte esencial de su lenguaje.

El diagnóstico, el recuerdo del elefante, los objetos del taller paterno y la decisión de abandonar la idea de “pintor” para asumirse como artista forman parte de una misma transformación. En sus piezas, el pasado no aparece como nostalgia estática, sino como material activo.

Drouville convierte la memoria en obra y la obra en una forma de permanencia. Su universo plástico propone mirar aquello que queda: los objetos, las imágenes, los cuerpos, los recuerdos y las marcas que el tiempo deja sobre cada superficie.

En BADA, esa búsqueda encuentra un nuevo escenario. Y también una forma de compartir con el público una certeza íntima: a veces, el arte empieza cuando la vida obliga a mirar todo de nuevo.

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