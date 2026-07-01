El éxito del rejuvenecimiento facial sin cirugía

La exposición acumulada a los rayos solares, la polución, la mala alimentación, stress, tabaquismo, la deshidratación de los tejidos, sumados a la predisposición genética de cada persona producen el envejecimiento facial, que es el estiramiento progresivo de la piel y los músculos faciales debido a su afinamiento y pérdida de elasticidad y a la disminución de su colágeno.

Se produce también la elongación de la red fibrosa superficial, que es una estructura de fibras parecidas a una telaraña tridimensional que unen la piel a los músculos.

La piel se estira, descienden las cejas, sobra piel de los párpados que cae sobre los ojos, aumentan las ojeras, caen las mejillas y se acentúan los pliegues a los costados de la boca, el cuello cuelga, aparecen manchas, arañitas, y arrugas. Todo conforma una imagen de envejecimiento y cansancio en el rostro.

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Tranquilidad. Hay soluciones:

La medicina estética nos aporta al mejoramiento de la calidad de la piel, su engrosamiento y salud, la atenuación y a veces desaparición de arrugas y surcos, a realzar volúmenes para una mayor armonía estética. Toxina botulínica, rellenos con hialurónico y grasa, bioestimuladores, PRP, exosomas, y tecnologías laser , radiofrecuencia fraccionada y otras son enormes avances para ello.

Para la flaccidez usamos la cirugía, pero hoy la dejamos sólo para los casos extremos, ya que contamos con una tecnología que nos permite CONTRAER la piel y al mismo tiempo estimular el desarrollo de nuevo colágeno y el mejoramiento del existente. O sea: las ventajas de la medicina estética y de la cirugía juntas en un tratamiento.

Esto lo logramos con FACETITE y MORPHEUS8.

Estas tecnologías llevan rafiofrecuencia al espesor mismo de toda la piel y a los tejidos más profundos y músculos, al tiempo que pueden eliminar la grasa sobrante acumulada, y fundamentalmente contraer la red fibrosa superficial. La piel se estimula para engrosarse generándose colágeno y el colágeno existente se contrae como resorte. El resultado es progresivo, natural, y continúa mejorando hasta doce meses después de realizado. Esto es de capital importancia entenderlo: la idea no es estirar y cortar lo que sobra, sino contraer, reducir la dimensión de la superficie estirada por el tiempo, para tratar de devolverla a su estado original. Es un procedimiento ambulatorio, sin cicatrices y se realiza con anestesia local.

El tratamiento ideal para quienes no desean operarse.

El futuro ya llegó.

Dr. Marcelo Visentini

@vestetiquecentromedico

www.vestetique.com.ar