AtherAI Studio: la inteligencia artificial entró al negocio diario de las pymes argentinas

¿Cómo se ve hoy la inteligencia artificial trabajando dentro de una pyme argentina?

Son las once de la noche de un sábado. Un inquilino le manda por WhatsApp a su inmobiliaria la captura de la transferencia del alquiler para dejar sentado el pago. Tres segundos después, el comprobante figura registrado, la planilla actualizada y el saldo del mes confirmado. No intervino nadie. Está pasando hoy en una empresa argentina, y muestra algo más interesante que el resultado: el tipo de tareas que ya se le pueden delegar a una inteligencia artificial bien implementada.

¿Qué hace un sistema de IA en la operación diaria de una inmobiliaria?

Un circuito completo. Estamos implementando para una constructora e inmobiliaria de Bahía Blanca, con más de 40 unidades y más de 100 cocheras en cartera, un sistema que automatiza la operatoria mensual entera. Ajusta los montos según IPC o cotización del dólar, manda el aviso del primer día con alias y monto, envía recordatorio el día 10 si no pagó, y atiende a cada inquilino por WhatsApp. Cuando llega el comprobante — foto, PDF o audio — valida destinatario, fecha y monto, imputa el pago al contrato que corresponde aunque el inquilino tenga varias unidades, actualiza la planilla y confirma. Si algo no encaja, deriva al humano.

¿Qué tareas puede automatizar la inteligencia artificial en una empresa?

Más de las que parece. Una IA bien implementada hoy puede:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Lectura: comprobantes, facturas y contratos en imagen, audio o PDF, interpretados como una persona.

comprobantes, facturas y contratos en imagen, audio o PDF, interpretados como una persona. Atención 24/7: consultas por WhatsApp con criterio para resolver lo que sabe y derivar lo que no.

consultas por WhatsApp con criterio para resolver lo que sabe y derivar lo que no. Carga automática: datos en planillas, CRM o sistemas internos sin intervención humana.

datos en planillas, CRM o sistemas internos sin intervención humana. Reglas complejas: ajustes por índice, conversiones de moneda, validaciones cruzadas.

ajustes por índice, conversiones de moneda, validaciones cruzadas. Decisión acotada: dentro de límites claros, qué hacer con cada caso.

La clave no es la tecnología — es definir bien qué tiene que hacer y dónde están los límites.

¿Por qué tantas pymes argentinas todavía no implementan IA?

No suele ser por costo ni desconfianza, sino por desconocimiento: la mayoría sabe que la inteligencia artificial existe, pero no la traduce a una tarea concreta de su empresa. Y la traducción es donde está la oportunidad. McKinsey estima que la automatización con IA puede generar entre 430.000 y 550.000 millones de dólares anuales en valor global para el sector inmobiliario y de la construcción. Pero el dato más útil para una pyme no son los miles de millones - es lo que pasa puertas adentro: menos errores, cobranza más disciplinada, equipo liberado de tareas repetitivas y datos siempre al día.

Datos de contacto

Mail: [email protected]

WhatsApp: 11 2372-7593

Instagram: @atheraistudio

Web: https://atherai.studio