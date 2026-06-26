viernes 26 de junio de 2026
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AtherAI Studio: la inteligencia artificial entró al negocio diario de las pymes argentinas

Automatización con IA, agentes inteligentes y cobranza autónoma — por qué la barrera ya no es tecnológica ni económica, sino de diagnóstico. Galería de fotos

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¿Cómo se ve hoy la inteligencia artificial trabajando dentro de una pyme argentina?
Son las once de la noche de un sábado. Un inquilino le manda por WhatsApp a su inmobiliaria la captura de la transferencia del alquiler para dejar sentado el pago. Tres segundos después, el comprobante figura registrado, la planilla actualizada y el saldo del mes confirmado. No intervino nadie. Está pasando hoy en una empresa argentina, y muestra algo más interesante que el resultado: el tipo de tareas que ya se le pueden delegar a una inteligencia artificial bien implementada.

¿Qué hace un sistema de IA en la operación diaria de una inmobiliaria?
Un circuito completo. Estamos implementando para una constructora e inmobiliaria de Bahía Blanca, con más de 40 unidades y más de 100 cocheras en cartera, un sistema que automatiza la operatoria mensual entera. Ajusta los montos según IPC o cotización del dólar, manda el aviso del primer día con alias y monto, envía recordatorio el día 10 si no pagó, y atiende a cada inquilino por WhatsApp. Cuando llega el comprobante — foto, PDF o audio — valida destinatario, fecha y monto, imputa el pago al contrato que corresponde aunque el inquilino tenga varias unidades, actualiza la planilla y confirma. Si algo no encaja, deriva al humano.

¿Qué tareas puede automatizar la inteligencia artificial en una empresa?
Más de las que parece. Una IA bien implementada hoy puede:

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  • Atención 24/7: consultas por WhatsApp con criterio para resolver lo que sabe y derivar lo que no.
  • Carga automática: datos en planillas, CRM o sistemas internos sin intervención humana.
  • Reglas complejas: ajustes por índice, conversiones de moneda, validaciones cruzadas.
  • Decisión acotada: dentro de límites claros, qué hacer con cada caso.

La clave no es la tecnología — es definir bien qué tiene que hacer y dónde están los límites.

¿Por qué tantas pymes argentinas todavía no implementan IA?
No suele ser por costo ni desconfianza, sino por desconocimiento: la mayoría sabe que la inteligencia artificial existe, pero no la traduce a una tarea concreta de su empresa. Y la traducción es donde está la oportunidad. McKinsey estima que la automatización con IA puede generar entre 430.000 y 550.000 millones de dólares anuales en valor global para el sector inmobiliario y de la construcción. Pero el dato más útil para una pyme no son los miles de millones - es lo que pasa puertas adentro: menos errores, cobranza más disciplinada, equipo liberado de tareas repetitivas y datos siempre al día.

Datos de contacto

Mail: [email protected]

WhatsApp: 11 2372-7593

Instagram: @atheraistudio

Web: https://atherai.studio

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