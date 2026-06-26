Valeria, según la información que tenemos: ejercés como abogada en CABA, Buenos Aires y Fuero Federal. Sos agente de marcas y trabajás en derecho civil, de familia y sucesiones. También asesorás en contratos, y ciudadanía europea. Contanos algo más de vos…

Principalmente, soy una abogada curiosa. Me interesa aprender, explorar áreas nuevas y entender cómo el derecho acompaña a las personas en los momentos que importan.

¿En qué estás enfocada actualmente?

Al derecho civil, familia y sucesiones. Concretamente: divorcios, convenios y procesos sucesorios. A eso sumo contratos, propiedad intelectual, registro de marcas y ciudadanía europea, áreas que fui incorporando a lo largo del camino.

¿Qué es lo más importante para vos en cuanto a tu manera de trabajar?

Para mí lo más importante es el método. Antes de actuar, ordeno el caso y te muestro el mapa completo: qué se puede hacer, en cuánto tiempo y con qué riesgos. Prefiero anticipar el problema.

Y como muchos trámites dependen de organismos y de la burocracia, combino estrategia y seguimiento para que el asunto no se frene y vos siempre sepas en qué etapa está.

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¿Qué es lo que más disfrutás de tu día a día?

Que detrás de cada consulta hay una historia. Lo que más disfruto es ver que alguien que llegó angustiado se va con un plan y mucho más tranquilo. Esa parte humana es la que me mueve. Mis clientes valoran la claridad y el acompañamiento que les brindo.

¿Cuáles son tus planes a nivel profesional: en qué pondrías el foco?

En contratos y en derecho aplicado a la tecnología. Lo primero combina estrategia, prevención y planificación. Lo segundo es donde siento que la profesión se está reescribiendo, y quiero estar ahí cuando eso pase.

¿Cambiarías algo del camino recorrido?

Nada del recorrido en sí; cada etapa me enseñó algo que uso hoy. Quizás me habría animado antes a ocupar espacios profesionales y a mostrar lo que hago, sin esperar a sentirme “lista”.

¿Qué podés destacar de lo que aprendiste hasta hoy?

Que hay que disfrutar más el camino. Estudiar derecho es solo una parte: lo demás es animarse a conocer gente que admirás y compartir experiencias. Muchas de mis mejores oportunidades nacieron justo de esos encuentros, intercambiar ideas y formar parte de ámbitos que le despierten interés.

Valeria Corrente

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