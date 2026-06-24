¿De dónde vienen las ideas?

Solemos imaginar que las ideas aparecen como un destello. Como si la genialidad fuera un don reservado para unos pocos, una especie de varita mágica que toca a ciertas personas y deja afuera a las demás.

Pero cuando miramos de cerca la vida de artistas, científicos, arquitectos o inventores, descubrimos otra cosa: las ideas rara vez nacen de la nada.

Muchas veces nacen de mirar mucho. De insistir. De probar. De equivocarse. De volver a mirar. También nacen de una sensibilidad entrenada, de una atención que aprende a detenerse.

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Gaudí observaba los árboles. No los veía solo como paisaje. Miraba cómo las ramas se abrían, cómo sostenían el peso, cómo buscaban la luz y cómo la naturaleza resolvía problemas con inteligencia silenciosa. Allí encontró formas que después transformó en arquitectura.

Kandinsky observaba tensiones. Descubría que una línea podía tener dirección, fuerza, movimiento. Que un punto no era poca cosa: podía ser una presencia. Él no buscaba copiar el mundo visible, sino escuchar lo invisible de las formas.

Escher observaba patrones. Donde otros veían un mosaico decorativo, él encontraba una pregunta. ¿Qué pasa si una figura se transforma en otra? ¿Qué ocurre cuando el límite deja de ser límite y se vuelve camino?

En todos estos casos, el secreto no estaba solo en lo que observaban. Los árboles, las líneas y los patrones estaban al alcance de todos. Lo que cambiaba era la mirada.

Tal vez las ideas nacen cuando algo cotidiano deja de parecernos obvio.

Cuando una pregunta interrumpe una certeza.

Cuando una sombra, una hoja, una conversación o una forma geométrica empiezan a decirnos algo más.

La creatividad no siempre consiste en inventar desde cero. Muchas veces consiste en descubrir relaciones que estaban allí, esperando ser vistas.

Por eso me gusta pensar que la creatividad no es un privilegio de unos pocos, sino una práctica de atención.

Una forma de mirar el mundo con curiosidad.

Una manera de hacerle preguntas a lo que parecía quieto.

Porque, al final, las ideas no siempre llegan desde lejos.

A veces están delante de nosotros desde hace mucho tiempo.

Solo esperan que alguien las mire de otra manera.

¿Y vos?

¿Recordás de dónde nació una idea que cambió tu forma de pensar, crear o mirar el mundo?

Te invito a entrenar esa mirada.

Geometría, arte y creatividad para mirar el mundo de otra manera.

Lic. Prof. Miryam Mazzitelli

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