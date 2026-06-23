Crecer entre algoritmos: los riesgos invisibles del abuso de la ia en la adolescencia

La adolescencia es una etapa clave para la construcción de identidad y el desarrollo de habilidades emocionales y de resolución de problemas. Estas habilidades se despliegan mediante la experiencia directa de afrontar incertidumbres, conflictos y ambigüedades.

En la práctica profesional se observa que algunos adolescentes recurren a chatbots para buscar validación emocional, interpretar conflictos o tomar decisiones que antes elaboraban por sí mismos. Estos ejemplos reflejan una modificación en la forma en que los jóvenes se vinculan con la tecnología. Para algunos adolescentes, la inteligencia artificial se convierte en un espacio vinculado a la reflexión, el apoyo emocional y la toma de decisiones.

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El problema no radica en la pregunta ocasional, sino en la posibilidad de que la tecnología funcione como una conducta de evitación experiencial. Cuando cada dificultad encuentra una respuesta inmediata, disminuyen las oportunidades de desarrollar tolerancia a la incertidumbre y estrategias autónomas de afrontamiento, favoreciendo la búsqueda de “soluciones rápidas” que reducen la capacidad de elaborar criterios propios. La reducción inmediata del malestar puede actuar como un reforzador que aumente la probabilidad de recurrir nuevamente a la herramienta ante futuras dificultades.

Las respuestas altamente empáticas y validantes pueden aliviar el malestar inmediato, pero también generar una certeza excesiva respecto de pensamientos o decisiones que requieren reflexión. La validación implica comprender la experiencia emocional de una persona, pero no necesariamente confirmar que sus interpretaciones o conductas sean las más efectivas. El crecimiento requiere examinar evidencias, identificar sesgos y revisar puntos de vista.

Frente a este escenario, padres, docentes y profesionales de la salud mental tenemosun rol fundamental. Más que restringir el acceso, resulta necesario promover un uso consciente y crítico.El desafío para los adultos consiste en acompañar a los adolescentes en una relación equilibrada con la tecnología, utilizándola como apoyo, sin delegar en ella funciones que son esenciales para el desarrollo personal. En una etapa caracterizada por la búsqueda de autonomía, el objetivo no es enseñarles a depender de respuestas cada vez más sofisticadas, sino fortalecer su capacidad para pensar, flexibilizar, decidir y actuar con criterio propio frente a la incertidumbre.

Lic. Berardo Celeste – MN 76957

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