Claudio, ¿cómo se decidió por la oncología y cómo fueron sus inicios en la profesión?

Desde muy joven sentí una profunda vocación por la medicina. Elegí la oncología porque entendí que detrás de cada diagnóstico existe una persona, una familia y una historia que merecen ser escuchadas.

A lo largo de más de 20 años de ejercicio profesional, he trabajado en instituciones públicas y privadas, combinando la asistencia clínica con la docencia universitaria y la investigación.

¿En este momento en qué está enfocado?

Actualmente me desempeño como oncólogo clínico, brindando atención presencial en Córdoba y consultas a distancia para pacientes de distintos lugares del país y del mundo.

Una de mis áreas de mayor desarrollo es la segunda opinión oncológica, ayudando a pacientes y familias a comprender diagnósticos y tratamientos complejos. Además, me desempeño como Director Médico de BRCR Global, centro dedicado a la investigación clínica, y participo activamente en actividades de educación, prevención y acompañamiento a través de la Fundación Claudio Dubersarsky.

¿Cómo se proyecta en el mediano plazo?

Mi objetivo es seguir fortaleciendo un modelo de atención centrado en la persona. Quiero ampliar el acceso a la segunda opinión especializada, potenciar proyectos de acompañamiento para pacientes y familiares, continuar desarrollando investigación clínica y consolidar iniciativas como Campanita – Escuela de Pacientes y Resilientes, que buscan acercar información, contención y esperanza a quienes atraviesan una enfermedad oncológica.

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¿Cuál considera que es su diferencial?

Creo que mi principal diferencial es la combinación entre experiencia profesional y cercanía humana. La medicina avanza gracias a la ciencia, pero el acompañamiento, la escucha y la empatía siguen siendo fundamentales. Mi filosofía puede resumirse en una frase que utilizo frecuentemente: “Mi fórmula: tratarte como a un familiar o amigo”.

¿Hay algo que cambiaría en su recorrido profesional?

Probablemente dedicaría más tiempo desde el inicio a la comunicación con los pacientes y sus familias. Aprendí que explicar con claridad, acompañar y generar confianza puede ser tan importante como indicar el mejor tratamiento disponible.

Además de mi actividad asistencial, he desarrollado distintos proyectos orientados a mejorar la experiencia de los pacientes y sus familias. Soy fundador de Campanita – Escuela de Pacientes, una iniciativa creada para brindar información clara, confiable y accesible que permita a las personas comprender mejor su enfermedad y participar activamente en las decisiones sobre su salud. También impulsamos Resilientes, un espacio que reúne historias reales de pacientes, familiares y profesionales que demuestran que es posible atravesar la adversidad con esperanza, aprendizaje y fortaleza. Junto con la Fundación Claudio Dubersarsky, estos proyectos reflejan mi convicción de que la medicina debe trascender el tratamiento de la enfermedad y acompañar integralmente a la persona.

Prof. Dr. Claudio Gastón Dubersarsky | Médico Oncólogo

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Instagram: drclaudiodubersarsky

Sitio web: www.drclaudiodubersarsky.com

Consultas online y segunda opinión médica: www.topdoctors.com.ar/doctor/claudio-gaston-dubersarsky

Fundación Claudio Dubersarsky: www.fundacionclaudiodubersarsky.com.ar

Campanita – Escuela de Pacientes: www.campanitaescueladepacientes.com.ar



Atención presencial en Córdoba y consultas a distancia para pacientes de Argentina y el exterior.