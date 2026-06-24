Fernando, ¿cómo fueron sus inicios profesionales?

Comencé mi formación realizando el curso de Técnico en Anestesia. Durante muchos años trabajé en Swiss Medical y en la Fundación Favaloro, lo que me permitió solventar mis estudios en la carrera de Medicina.

Luego de recibirme como Médico Clínico, me especialicé en Medicina del Dolor en la Universidad Nacional de La Plata. Posteriormente, profundicé mis conocimientos en Cuidados Paliativos en el Hospital Tornú y, en paralelo, estudié Acupuntura en la Sociedad Argentina de Acupuntura.

¿Y fue entonces decidió dedicarse a la Acupuntura?

Me desempeñé durante aproximadamente cuatro años en la guardia del Hospital Tornú y trabajé durante cinco años en el área de Cuidados Paliativos del Hospital Roffo. Más adelante, decidí dedicarme específicamente a la práctica de la Acupuntura.

¿Cómo se proyecta profesionalmente en el mediano plazo?

Mi objetivo es continuar por este mismo camino, perfeccionándome de manera constante y acercando a más personas los beneficios de este método terapéutico, demostrando su eficacia y el valor que puede aportar a la calidad de vida de los pacientes.

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¿Cuál considera que es su diferencial?

Considero que cuando nos enfocamos en competir, perdemos de vista lo verdaderamente importante: el bienestar del paciente. Mi mirada está centrada en la mejora de cada persona que consulta. Creo que debemos abocarnos plenamente al paciente y a sus necesidades.

Si comenzara de nuevo, ¿haría de manera diferente?

Haría exactamente el mismo recorrido profesional. La única diferencia sería comenzar más joven, para disponer de más tiempo para acompañar y ayudar a mis pacientes a lo largo de mi carrera.

Dr. Fernando Beccaria - Mn:128018

Cel: 1165407414

IG: fer_acupuntura