Neydemar Martínez: un recorrido de autosuperación

Neydemar, ¿cómo comenzaste con tu actual actividad?

Crecí en un pueblo pequeño de Venezuela y fui la primera de mi generación en terminar una carrera universitaria. Me gradué como Ingeniera Industrial y durante 14 años construí una carrera sólida en Nestlé.

En 2017 Estaba en el mejor momento personal y profesional de mi vida cuando tomé la decisión más difícil: emigrar, sin certezas, y con algo que hoy reconozco como mi compañero de ruta permanente: el miedo.

¿Cuál fue el destino y con qué propósito?

Mi primera parada fue Estados Unidos, donde mientras trabajaba obtuve mi certificación como coach organizacional y ejecutivo. Pero no podía quedarme en ese país, así que, con una matriz de decisión, como toda ingeniera, confronté 6 países y 6 criterios, y Argentina se quedó con la mayor calificación, al siguiente día de mi llegada, encontré trabajo y pasados 2 meses, me despidieron.

Sola, en un país desconocido, sin trabajo. Me repetía “que difícil es empezar de cero”. Pero aprendí algo clave: no estaba empezando de cero, estaba empezando otra vez. Y eso no es lo mismo.

Entré a YPF, crecí, lideré. Pero fue durante la pandemia, en ese silencio forzado, donde nació algo nuevo: mi marca personal. Empecé a entrenar mi comunicación, cursé maestrías, lancé mi podcast Oratoria VIP.

¿Entonces te dedicaste de lleno a lo tuyo?

No, durante seis años sostuve dos mundos en paralelo, hasta que en marzo de 2026 dejé el mundo corporativo para dedicarme a lo que hoy es mi propósito: acompañar a profesionales, empresarios y emprendedores a convertir sus metas en acción, sus palabras en influencia y su propósito en resultados.

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¿Actualmente en qué estás enfocada?

Hoy, desde Ruta al Logro, trabajo en la intersección donde la planificación estratégica se encuentra con la oratoria, una combinación que pocas personas ofrecen con respaldo real, el valor clave de mi propuesta es la claridad de acción y claridad de comunicación.

Mis servicios incluyen mentoría individual, Programa grupal LAB Oratoria VIP y consultoría estratégica para emprendedores y PYMES. Todo termina con un entregable concreto: un plan, un discurso, una ruta. Nunca inspiración vacía.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

A mediano plazo mi mirada está en escalar mi metodología Ruta al Logro para llegar a más líderes, emprendedores y empresas.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Mi valor diferencial nace en mi historia: 21 años de mundo corporativo real, migración, decisiones tomadas con miedo, capacitaciones en más de 50 eventos y 1.500 personas formadas. Todo lo que enseño, lo viví.

¿Hay algo que abordarías de manera diferente?

Apostar antes por mi voz. No esperar el momento perfecto. Porque el miedo no pasa, se atraviesa. Y cuando tu voz y tus metas van en la misma dirección, el logro no es un resultado: es una consecuencia.

Neydemar Martínez

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