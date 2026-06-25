Modernización laboral: tres herramientas que las empresas no pueden ignorar

Entre las medidas más relevantes, hay tres regímenes que merecen especial atención.

El primero es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema de capitalización inembargable administrado por entidades autorizadas por la CNV. Su objetivo es financiar indemnizaciones y preavisos ante desvinculaciones, permitiendo a las empresas contar con previsibilidad financiera y evitar el impacto de contingencias laborales inesperadas. Su financiamiento será mediante aportes mensuales obligatorios a cargo del empleador: 1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs. Según las últimas precisiones normativas, entrará en vigencia en noviembre de 2026.

El segundo eje es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), orientado exclusivamente a la incorporación de nuevos trabajadores del sector privado. Está pensado para personas desempleadas, provenientes del sector público o monotributistas. Su principal atractivo es la fuerte reducción de contribuciones patronales durante 48 meses. Para las contrataciones realizadas entre mayo de 2026 y abril de 2027, el ahorro en cargas sociales puede superar el 85%, convirtiéndose en una herramienta concreta para impulsar nuevas incorporaciones.

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Por último, aparece el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), una ventana de regularización para relaciones laborales vigentes que estén total o parcialmente no registradas. Este régimen permite blanquear personal con beneficios significativos: condonación de hasta el 70% —o más, según cada caso— de deudas por aportes, contribuciones y multas, junto con la extinción de acciones penales y la salida del REPSAL.

La combinación de estas tres herramientas configura un cambio de paradigma. Ya no se trata únicamente de cumplir con obligaciones laborales, sino de gestionar estratégicamente la estructura de personal, optimizando costos y reduciendo riesgos.

La reforma laboral no debe analizarse únicamente desde la óptica del costo, sino como una oportunidad concreta para profesionalizar la gestión del empleo, generar reglas más claras y construir relaciones laborales más sustentables. En un contexto económico donde la eficiencia y la previsibilidad son determinantes, comprender y aplicar correctamente estos regímenes puede marcar una diferencia sustancial en la competitividad y el crecimiento de cualquier empresa.

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CPCECABA Tomo 1 Folio 175