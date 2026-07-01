Franco, ¿cómo comenzaste con tu actividad?

Mis inicios fueron desde muy joven, impulsado por las ganas de aprender un oficio y construir algo propio. Comencé brindando servicios de peluquería y barbería, desarrollando experiencia técnica y un fuerte vínculo con los clientes.

Con el tiempo entendí que detrás de cada negocio exitoso hay mucho más que un buen servicio: hay estrategia, liderazgo, gestión y visión de crecimiento. Esa búsqueda constante de mejora me llevó a profesionalizar cada vez más el proyecto.

¿En qué estás enfocado concretamente?

Soy fundador y director de Glam Hair Design, una marca vinculada al mundo de la imagen personal, donde seguimos ofreciendo servicios de peluquería y barbería a través de nuestros equipos de trabajo.

Hoy mi función está más enfocada en el desarrollo estratégico de la marca, la expansión, la gestión de equipos y la experiencia del cliente, aunque sigo participando ocasionalmente en tareas operativas.

En paralelo, de manera personal, brindo mentorías y asesoramiento a emprendedores, ayudándolos a ordenar sus negocios, definir objetivos, mejorar procesos, desarrollar equipos de trabajo y utilizar herramientas de gestión, automatización e inteligencia artificial para potenciar sus resultados.

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¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

Mi objetivo es continuar fortaleciendo y expandiendo la marca Glam, consolidando procesos y equipos que permitan crecer de manera sostenible. A la vez, busco desarrollar aún más mi faceta como mentor y consultor, acompañando a emprendedores que quieran profesionalizar sus negocios y transformar sus ideas en proyectos sólidos y escalables.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Creo que mi principal diferencial es haber recorrido el camino desde la operación hasta la dirección estratégica. Conozco de primera mano los desafíos de emprender, liderar equipos y hacer crecer un negocio. Mi enfoque combina experiencia práctica, planificación estratégica y una mirada humana sobre el desarrollo de las personas y las organizaciones.

¿Qué es lo más importante que harías desde el punto de partida?

Sin dudas pondría más foco desde el inicio en ordenar las finanzas personales y del negocio, separando correctamente ambos mundos. También dedicaría más tiempo a proyectar estratégicamente la marca, definiendo objetivos claros, indicadores de gestión y un plan de crecimiento a largo plazo. Entendí que el orden y la planificación son tan importantes como el talento o la pasión por lo que uno hace.



Franco Perazzo | Glam Hair Design

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