Carlos Felice | La intimidad expropiada: el dolor en la era del rendimiento

Vivimos en la era de la intemperie total. Hubo un tiempo en que el refugio no era un espacio arquitectónico, sino una frontera existencial: el límite difuso donde terminaba la exigencia del mundo exterior y comenzaba el derecho al silencio, al repliegue, e incluso al naufragio personal. El hogar era el sitio donde el sujeto se quitaba la máscara social para enfrentarse, a solas y sin testigos, a su propia finitud.

Hoy, esa frontera ha sido demolida. La industria cultural que Theodor Adorno denunciaba con lucidez analítica ha completado su obra más perversa: la colonización absoluta de la vida interior. Ya no habitamos el espacio de lo íntimo; habitamos el escaparate de lo público. Lo que antes era un santuario para el desamparo —el dolor, la crisis de sentido, la legítima tristeza existencial— hoy ha sido confiscado por el dispositivo digital y reconvertido en mercancía.

El mandato de la modernidad tardía es implacable: todo lo que existe debe ser expuesto; lo que no se muestra, carece de valor. Ante este imperativo, el sujeto contemporáneo, alienado en su propia autoexplotación, comete el acto más trágico: estetiza su propio dolor para someterlo al escrutinio y la aprobación del algoritmo. Mostramos la taza de café humeante junto al libro abierto mientras confesamos, en un epígrafe cuidadosamente editado, que nos sentimos vacíos. Al hacerlo, convertimos el vacío en un producto de consumo. El dolor ya no nos transforma; se cotiza en interacciones.

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"La alienación alcanza su cumbre cuando el individuo ya no es dueño ni siquiera de su propia desesperación, porque ha aprendido a empaquetarla para el deleite de los demás."

Esta transparencia obligatoria anula la verdadera experiencia existencial. Al externalizar la angustia de manera inmediata, nos privamos del tiempo sagrado de la digestión interior. La prisa por comunicar el sufrimiento impide que este se convierta en conocimiento, en maduración o en resistencia. Nos hemos quedado sin refugio porque nosotros mismos hemos abierto las puertas al panóptico, entregando nuestra vulnerabilidad a cambio de una simulación de compañía.

Queda, sin embargo, una última trinchera. Un acto de fortaleza radical que no requiere de consignas, sino de un repliegue absoluto: el derecho a la opacidad. Apagar la pantalla, abrazar el aburrimiento, sostener la mirada frente a la pared vacía sin la urgencia de traducirla en una imagen. Recuperar el silencio no como una carencia, sino como el único espacio donde el ser humano puede volver a escucharse a sí mismo, lejos del ruido ensordecedor de una maquinaria que nos quiere visibles, productivos y, fundamentalmente, solos.

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