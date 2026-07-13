Abogada de familia Bs. As.: el trato humanizando que se necesita en Derecho de familia

Luciana, ¿cómo comenzó en su profesión?

Me gradué en la UBA en 2011 y mis inicios fueron en un estudio jurídico de gran renombre donde hice mis primeras bases. En 2013 comencé a ejercer la profesión de manera independiente y luego me asocié con quien fue mi mentor, el Dr. Jorge Cecilio Benavidez, con quien trabajamos durante 7 años.

En 2015 me gradué de profesora en ciencias jurídicas y le di título a mi otra gran pasión, la docencia. Fui docente de la materia práctica profesional en la UBA durante 10 años y en la UADE durante 5 años, hasta que decidí volcarme de lleno al estudio jurídico y ampliar los horizontes.

¿Actualmente en qué está enfocada?

Estoy trabajando en el estudio jurídico que fundé en 2018: “Abogada de familia Bs. As.” y que se especializa en derecho de familia y sucesiones, tanto en Caba como en el Gran Buenos Aires.

En el año 2023 terminé la carrera de especialización en derecho de familia, niñez y adolescencia, lo cual avala la especialización de la firma. Los juicios más solicitados hoy en día son Cuidado personal, alimentos, régimen de visitas, divorcios, liquidaciones de bienes, violencias familiares, etc. Si tengo que elegir mi objeto jurídico predilecto elijo los divorcios y las sucesiones ya que mi fuerte es el manejo de la conflictiva familiar y la negociación estratégica.

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¿Cómo se proyecta en el mediano plazo?

En lo particular estoy preparando cursos de capacitación para colegas que quieran ejercer la profesión y no se animen y, en cuanto al Estudio “Abogada de familia Bs. As.” está forjando lazos con colegas españoles que ejerzan el derecho familiar y de sucesiones para ampliar los servicios a Argentinos que residen en España y a Españoles que residan en Buenos Aires.

¿Qué diferencia al estudio Abogada de familia Bs. As.?

Especialmente el trato humanizando en la conflictiva familiar, porque a todos los conflictos de este fuero le subyacen vínculos familiares actuales, pasados o futuros, y ello requiere de una dedicación full time y sumamente especializada.

Dra. Luciana Czyrka | “Abogada de familia Bs. As”

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