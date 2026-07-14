EL INGLÉS EN LA INDUSTRIA DE LA AVIACIÓN, Y SU ROL EN LA REGIÓN

¿Por qué el idioma inglés dejó de ser un diferencial para convertirse en una competencia esencial de todos los profesionales de la industria?

Durante años, el dominio del inglés fue considerado un valor agregado dentro de la aviación. Un atributo que ampliaba oportunidades para quienes aspiraban a trabajar en aerolíneas internacionales o desarrollar una carrera fuera de su país. Hoy, esa mirada ya no refleja la realidad de la industria en la región.

La aviación nunca fue una actividad local. Es un sistema global donde fabricantes, autoridades, operadores, centros de formación y organismos de investigación generan y comparten conocimiento de manera permanente. En ese ecosistema, el inglés dejó de ser simplemente un idioma complementario para convertirse en el lenguaje universal de la operación, la seguridad y la innovación.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Muchas veces asociamos el inglés únicamente con la fraseología aeronáutica o las comunicaciones entre pilotos y controladores. Sin embargo, esa es solo la parte más visible. El verdadero desafío aparece en todo aquello que sostiene una operación segura: comprender documentación técnica, interpretar procedimientos, acceder a investigaciones, participar en programas de capacitación y colaborar con equipos multiculturales.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha demostrado, a través del análisis de numerosos accidentes e incidentes, que la comunicación constituye uno de los pilares fundamentales de la seguridad operacional. Pero comunicar no significa únicamente hablar un idioma; significa comprender conceptualmente con precisión, reducir ambigüedades y tomar decisiones acertadas en entornos complejos. En una industria donde la información crítica no admite interpretaciones erróneas, el idioma se convierte en una herramienta directa de gestión del riesgo.

Existe además una barrera menos evidente, pero igualmente importante: el acceso al conocimiento. La mayor parte de las investigaciones sobre factores humanos, liderazgo, gestión del riesgo, tecnología o innovación se publica inicialmente en inglés. Quien depende exclusivamente de traducciones no solo accede más tarde a ese conocimiento; también limita sus posibilidades de actualización, colaboración y crecimiento profesional.

Paradójicamente, todavía persiste la idea de que el inglés solo resulta necesario para quienes tienen un vínculo directo con el exterior. Sin embargo, la globalización de la aviación hace tiempo dejó de depender del lugar donde se encuentre un aeropuerto. Hoy cualquier profesional del sector trabaja conectado con una industria cuyo lenguaje técnico y científico continúa siendo predominantemente anglosajón.

Las proyecciones internacionales muestran que la demanda de talento seguirá creciendo durante las próximas décadas. Pero el verdadero desafío no será únicamente incorporar más profesionales, sino formar personas capaces de integrarse a una industria cada vez más interconectada, donde el aprendizaje permanente y la comunicación efectiva serán competencias tan importantes como los conocimientos técnicos.

Quizás haya llegado el momento de dejar de considerar al inglés como una materia complementaria y disociada, y comenzar a entenderlo como una competencia transversal, al mismo nivel que la seguridad operacional, los factores humanos o el liderazgo. Porque aprender inglés ya no significa solamente hablar otro idioma. Significa acceder sin barreras al conocimiento, participar activamente en la evolución de la industria y desarrollar una carrera con una perspectiva verdaderamente global.

Desde este paradigma, Cruz del Sur Aviación y London Institute desarrollaron una propuesta académica concebida desde la propia realidad de la industria. Un programa que integra el aprendizaje del inglés al contexto aeronáutico, combinando una sólida formación lingüística con inglés técnico específico para cada especialidad. El objetivo no es enseñar un idioma por sí mismo, sino abrir la puerta al conocimiento, fortalecer la seguridad, ampliar las oportunidades profesionales y preparar a los alumnos para desenvolverse con criterio y confianza en la industria más global del mundo.

Referencias

Directoras

Cruz del Sur Aviación / Enriqueta Zambonini (CEO)

London Institute / Verónica Assad (CEO)

PROGRAMA DE INGLÉS EN AVIACION – DESARROLLO PROFESIONAL

-Dirigido a toda la región-

Modalidad 100% virtual / clases 2 veces por semana / Certificación Oficial.

Fase gramatical - grupos por nivel de referencia / Fase Técnica - grupos por rol de referencia.

Inscripción abierta

Contactanos para más Información



Cruz del Sur Aviación

Whatsapp: +54 911 6575 4896

IG: cruzdelsur.learning

Website: https://www.cruzdelsur-aviacion.com.ar/



London Institute

Whatsapp: +54 911 4935 1777

IG: instituto.london londoninstitute.adults

Website: https://www.institutolondon.com.ar/



