Hot Sale 2026: el comprador cambió y ahora usa con IA para armar su carrito

El Hot Sale 2026 terminó y los números, a primera vista, parecen una buena noticia: más de 504.000 órdenes en las tiendas del ecosistema Tiendanube, $59.000 millones en ventas, un ticket promedio de $117.000. Creció.

Pero hay un dato que me parece más revelador que cualquier cifra de facturación: el tráfico cayó 21% y, aun así, las ventas subieron.

Eso no es casualidad. Es una señal de que el comportamiento del comprador cambió de fondo.

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Menos visitas, más intención

La tasa de conversión pasó de 1,24% a 1,76%. La tasa de carritos que terminaron en compra llegó al 87%. El usuario que entró a las tiendas en este Hot Sale no fue a explorar. Llegó habiendo investigado, comparado y decidido.

¿Dónde investigó? Cada vez más, en asistentes de inteligencia artificial.

El buscador ya no es el primer paso

Durante años, el camino de compra fue previsible: el usuario escribía en Google, entraba a tres o cuatro sitios, comparaba precios y compraba. Ese flujo todavía existe, pero ya no es el único ni el más relevante.

Hoy, un 48% de los compradores, según Google argentina, llega a las tiendas online habiendo pasado primero por ChatGPT, Gemini o Perplexity: le pregunta al asistente cuál es la mejor heladera para su cocina, o qué zapatillas de running tienen mejor relación precio-calidad en Argentina. Y el asistente responde. Con nombres, con opciones, con recomendaciones.

Las marcas que aparecieron en esas respuestas vendieron. Las que no, compitieron con menor visibilidad desde el primer clic.

Lo que esto significa para una PyME argentina

En mi trabajo acompaño a empresas mayoristas y distribuidoras que llevan años en el mercado. Muchas tienen una trayectoria real, una cartera de clientes consolidada, un producto que conocen de memoria. Pero cuando les pregunto si saben cómo aparecen —o si aparecen— cuando alguien le consulta a una IA por su categoría, la respuesta suele ser silencio absoluto.

El problema no es la tecnología. El problema es que la mayoría de las empresas sigue pensando la visibilidad digital en términos de 2018: tener un sitio, hacer pauta en redes, aparecer en Google. Y eso ya no alcanza.

El consumidor de 2026 llega al punto de venta con la decisión más formada. Llega habiendo sido guiado.

Tres cosas concretas para empezar a trabajar hoy

Primero, saber cómo aparecés. Tomá las diez consultas más importantes de tu rubro y hacélas en ChatGPT, Gemini y Perplexity. ¿Tu empresa aparece? ¿Aparece con información correcta y actualizada? Lo que encuentres es tu diagnóstico de visibilidad real en 2026.

Segundo, estructurar el contenido para que las máquinas lo entiendan. Cada producto o servicio tiene que responder claramente qué es, para quién es, cuánto cuesta y qué problema resuelve. Sin relleno. Sin texto pensado solo para el buscador tradicional.

Tercero, construir reputación fuera de tu propio sitio. Los modelos de lenguaje no aprenden de lo que vos decís de tu empresa en tu web. Aprenden de lo que el ecosistema digital dice de vos: notas en medios, reseñas independientes, menciones en foros especializados. Eso pesa más que diez publicaciones en Instagram.

El comprador argentino no bajó la guardia. Se volvió más inteligente.

Y eso, para quienes estén dispuestos a adaptarse, es una oportunidad enorme.

Las empresas que entiendan este cambio a tiempo no van a necesitar más tráfico. Van a necesitar el tráfico correcto. El que llega decidido. El que convierte.

El CyberMonday ya está en el horizonte. Mientras tanto, vale la pena hacerse una sola pregunta: si alguien busca hoy lo que vos vendés en un asistente de IA, ¿aparecés?

Noelia Amitrano

Directora de The MKT Boss

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FUENTES

Tiendanube. Resultados Hot Sale 2026.