De un bolso de herramientas a liderar el mercado: Grupo Magallan celebra 15 años

Magallan celebra 15 años de trayectoria consolidado como el socio estratégico de las principales cadenas de retail e industrias de Argentina. Lo que hoy es una operación de alta eficiencia con una planta de 1500 m², comenzó en 2010 cuando Carlos Magallan identificó la necesidad de profesionalizar el sector de cortinas metálicas y portones, garantizando un soporte técnico disponible los 365 días del año.

La historia de la compañía refleja un crecimiento exponencial con ADN familiar. “Arranqué solo, con un bolso y herramientas, convencido de que el mercado necesitaba soluciones robustas y un servicio que nunca dejara solo al cliente”, recuerda Carlos. Un hito fundamental fue la incorporación de Wilder, cuya visión conjunta permitió la evolución de “Magallan Cortinas Metálicas” hacia el actual Grupo Magallan, un holding que gestiona unidades de negocio bajo estándares corporativos, separando con éxito sus dos motores: Fabricación y Servicio.

Fabricación nacional y soporte constante

Hoy, el Grupo lidera la producción industrial fabricando cortinas metálicas, inyectadas y portones seccionales con alcance nacional. Esta capacidad productiva convive con su esencia: la gestión inteligente de mantenimiento. Un cerramiento defectuoso es una vulnerabilidad crítica. Por ello, la unidad de servicio opera de forma independiente para garantizar respuesta inmediata sin importar el calendario.

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Visión de futuro: Innovación y nuevos horizontes Para la próxima década, la hoja de ruta de Grupo Magallan incluye:

● Liderazgo en Retail: profundizar la integración tecnológica con grandes cadenas.

● Infraestructura Logística: expandir el expertise hacia naves y depósitos industriales.

● Vanguardia Tecnológica: evaluar la importación de tecnología avanzada para optimizar costos y elevar la durabilidad de los productos.

● Canal Residencial: llevar la robustez industrial y el respaldo técnico directamente al hogar.

A quince años de aquel inicio, Grupo Magallan reafirma su compromiso de ser el fabricante y soporte confiable sobre el que descansa la seguridad de la industria argentina.

Para conocer más sobre Grupo Magallan y sus soluciones de fabricación y servicio técnico, visitá: grupomagallan.com