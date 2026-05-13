La brecha de IA que nadie nombra: las mujeres líderes en riesgo

¿Por qué decís que las mujeres profesionales están en desventaja frente a la IA?

Porque los datos lo confirman. Una investigación de Harvard Business School de 2025 muestra que las mujeres usan IA generativa un 25% menos que los hombres. Al mismo tiempo, según el Foro Económico Mundial, sus empleos son más propensos a ser afectados por la automatización y menos propensos a ser mejorados por la IA. No es una cuestión de capacidad: es una falla del mercado de formación. Y lo veo en mi propia práctica: la gran mayoría de mis clientas en PatagonIA Solutions son mujeres líderes que llegaron solas a darse cuenta de que necesitaban incorporar esto — sin que nadie las acompañara.

¿Cuál es el error más común que ves?

Creer que el problema se resuelve con un curso de herramientas o delegándole todo al área de sistemas. Lo que falta es algo diferente: aprender a identificar dónde está el potencial real de la IA en su propio trabajo y empezar a integrarlo con criterio. Las profesionales +40 tienen todo el contexto y la experiencia acumulada; lo que necesitan es una entrada que respete eso.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué propone el Método T.I.E.M.P.O.?

No resuelve toda la implementación de IA en una organización — eso no es ni posible ni el objetivo. Está diseñado desde la neurociencia del aprendizaje adulto: bloques cortos, aplicación inmediata y conexión con lo que cada profesional ya sabe hacer. El resultado es que desde el primer día se aprende y se aplica: en la rutina, en las decisiones, en la comunicación. Y fundamentalmente, que cada persona pueda identificar el potencial de la IA en su contexto específico para integrarlo con criterio en su organización. Este año lo estoy llevando a más personas a través de mi academia, con formación estructurada y acompañamiento real.

¿Qué le decís a una profesional de 45 años que siente que la IA no es para ella?

Que eso que sentís no es una limitación tuya: es una falla del mercado. Y que tenés más ventaja de la que creés, porque el criterio — que vos ya tenés — no se aprende en YouTube.

Ileana Temi

Fundadora de PatagonIA Solutions · Creadora del Método T.I.E.M.P.O.

Instagram: @tiadela.ia · LinkedIn: Ileana Temi

Mail: [email protected]

WhatsApp: +54 9 299 577-1787 · Web: patagoniasolutions.tech