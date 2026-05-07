OSPAT lanza su nueva imagen y apuesta por una salud más simple, cercana y digital

En un contexto donde la experiencia del usuario se vuelve cada vez más determinante en el acceso a la salud, OSPAT presenta oficialmente su nueva imagen institucional junto con una serie de innovaciones que buscan transformar la manera en que sus afiliados gestionan su cobertura médica.

El relanzamiento no responde únicamente a una actualización estética, sino a una redefinición profunda del vínculo entre la obra social y sus afiliados. Bajo el concepto de una salud más cercana, simple y humana, la nueva identidad refleja una organización que evoluciona al ritmo de las necesidades actuales.

“Hoy la salud no puede ser compleja ni distante. Tiene que ser accesible, clara y estar al alcance de las personas en el momento en que la necesitan”, expresan desde la institución.

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Una nueva etapa centrada en el afiliado

El rediseño de la marca incorpora una estética más moderna, con una comunicación clara y directa, pensada para facilitar la comprensión y mejorar la experiencia en cada punto de contacto.

Este cambio se enmarca en una estrategia más amplia de transformación, que incluye la reorganización de sus canales de comunicación, la mejora de sus servicios digitales y la ampliación de su red de atención en distintas regiones del país.

Entre las novedades más destacadas se encuentra la incorporación de nuevas redes prestacionales en el norte argentino, fortaleciendo la cobertura en provincias como Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, con el objetivo de acercar más especialidades y opciones de atención a los afiliados de la región.

SISalud: la salud en la palma de la mano

Uno de los pilares de este nuevo lanzamiento es SISalud App, una herramienta digital que permite a los afiliados gestionar su cobertura médica desde el celular, en cualquier momento y lugar.

A través de la aplicación, los usuarios pueden acceder a su credencial digital, gestionar autorizaciones médicas y administrar pagos, centralizando en un solo espacio las gestiones más importantes vinculadas a su salud.

Esta iniciativa responde a una tendencia global en el sistema de salud: la digitalización de los servicios como forma de mejorar la accesibilidad, reducir tiempos y optimizar la experiencia del paciente.

Más que una obra social

Desde OSPAT destacan que esta nueva etapa busca consolidar un modelo de gestión basado en la cercanía, la eficiencia y la innovación, sin perder de vista el valor humano que caracteriza a la institución.

“La salud no es solo un servicio, es un compromiso con la calidad de vida de cada afiliado. Por eso trabajamos para ofrecer soluciones concretas, simples y al alcance de todos”, señalan.

El lanzamiento de la nueva imagen y sus herramientas asociadas representa, en este sentido, un punto de inflexión: una obra social que no solo amplía su cobertura, sino que redefine la manera en que acompaña a las personas en su día a día.

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