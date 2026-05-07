“Todos saben qué hacer… hasta que la presión entra en juego”

En el agro, los mayores errores no aparecen por falta de conocimiento, sino en los momentos donde la exigencia supera la capacidad de respuesta de las personas.

En el sector agropecuario hay algo que pocas veces se dice, pero que todos han vivido.

Las decisiones importantes no se toman en calma.

Se toman con urgencia, con variables cambiando, con presión de resultados y, muchas veces, con cansancio acumulado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Y ahí es donde pasa algo clave.

Personas altamente capacitadas, con años de experiencia, empiezan a dudar, a apurarse o a perder claridad. No porque no sepan qué hacer, sino porque la presión altera su forma de pensar.

Un encargado que no logra priorizar.

Un responsable que toma una decisión apresurada.

Un equipo que se desordena justo cuando más se necesita coordinación.

No es un problema técnico.

Es un problema de funcionamiento bajo presión.

Durante años como ingeniero agrónomo vi que los errores más costosos no venían por falta de conocimiento, sino por cómo las personas respondían en momentos críticos. Más tarde, trabajando con personas en gestión emocional, entendí que esto no es casual: es un patrón.

Cuando la exigencia sube, si no hay herramientas, baja la claridad.

Y cuando baja la claridad, bajan los resultados.

Sin embargo, este es un aspecto que casi no se entrena. Se da por hecho que alguien con experiencia “debería poder manejarlo”. Pero la realidad muestra otra cosa: la presión sostenida genera desgaste, errores evitables y decisiones de menor calidad.

Hoy, en un contexto cada vez más exigente, aparece una diferencia clara entre las empresas que se adaptan mejor y las que no.

No es solo tecnología.

No es solo conocimiento técnico.

Es la capacidad de las personas para sostener funcionamiento, claridad y criterio cuando el contexto aprieta.

Trabajar sobre esto no es algo blando.

Es mejorar directamente cómo se toman decisiones en momentos donde cada error cuesta.

Porque en el agro, como en muchos otros sectores, la diferencia no está en saber qué hacer.

Está en poder hacerlo bien… cuando más importa.

Contacto:

Gabriel Flocco

Ingeniero Agrónomo

Entrenamiento en rendimiento y toma de decisiones bajo presión

LinkedIn: Gabriel Flocco