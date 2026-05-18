“La generación que asegura el celular… pero no su futuro”

Hoy vivimos hiperconectados, cuidamos nuestros dispositivos, protegemos el auto y resolvemos todo desde una aplicación. Sin embargo, hay algo que muchas personas siguen postergando: proteger su futuro y el de su familia.

Vivimos en una generación que paga un seguro para el celular que lleva en el bolsillo, pero muchas veces no tiene cobertura ante una enfermedad, un accidente o la pérdida de ingresos. Y no se trata de irresponsabilidad. Se trata de una falsa sensación de seguridad.

Creemos que ciertas cosas “nunca nos van a pasar”. Hasta que pasan.

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En el mundo del seguro vemos historias reales todos los días: familias que enfrentan situaciones inesperadas sin respaldo económico, personas que descubren demasiado tardeque no entendían qué tenían contratado, comerciantes que no logran recuperarse después de un siniestro y padres que nunca imaginaron que una decisión postergada podía cambiarle la vida a sus hijos.

Durante muchos años, hablar de seguros fue hablar de papeles, cláusulas y tecnicismos. Hoy el desafío es otro: generar conciencia.

Porque asegurar no es solamente proteger bienes materiales. Es proteger proyectos, tranquilidad y estabilidad emocional.

La educación financiera sigue siendo una deuda pendiente en Argentina. Muchas personas saben cuánto cuesta cambiar un teléfono, pero no saben cuánto costaría sostener a su familia si mañana no pudieran trabajar durante meses.

Y ahí aparece una conversación incómoda, pero necesaria.

La prevención no debería nacer desde el miedo, sino desde el amor y la responsabilidad. Nadie contrata un seguro esperando usarlo. Lo hace para tener respaldo cuando la vida cambia inesperadamente.

El verdadero valor de un asesor no está en vender una póliza, sino en ayudar a las personas a entender qué necesitan según su realidad, su momento y sus objetivos.

Tal vez el problema no sea que la gente no quiera protegerse. Tal vez nunca nadie se los explicó de una manera cercana y humana.

En nuestro equipo creemos que un seguro no se vende: se entiende, se acompaña y se transforma en respaldo para el futuro.

Porque al final del día, no se trata solamente de pólizas. Se trata de cuidar proyectos, sostener familias y atravesar los momentos difíciles con respaldo humano.Esa es la comunidad que construimos en Único Broker.

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