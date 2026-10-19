Imperio Austral: la marca de indumentaria que lleva la ciencia argentina a las calles

Imperio Austral es una marca de indumentaria con base en Rosario que nació en marzo de 2024 con una impronta muy marcada: utilizar el diseño textil como mecanismo para disputar sentido y poner en valor los logros de la ciencia, la tecnología, la industria y la soberanía nacional.

A raíz de un tweet que afirmaba que en Argentina debería ponerse de moda la indumentaria con “estilo nacional, pero cool”, y que lo ejemplificaba con “como los buzos de la NASA pero de ARSAT”, Sergio Orsingher se puso manos a la obra y diseñó la primera prenda con la que la marca se lanzaría al mercado.

Todavía no estaba instalada la tendencia de lo que podemos denominar “nacionalismo pop”, una corriente muy expandida en la moda nacional actual. Desde la marca consideran que la repentina popularidad del proyecto, así como la viralidad del tuit con la idea original, contribuyeron a que este tipo de prendas comenzara a masificarse.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero Imperio Austral no se identifica tanto con este boom de “lo argentino” como tendencia estética e identitaria, sino que tiene una búsqueda más política. “Nos interesa que nuestra marca construya sentido en torno a ciertos consensos básicos para el desarrollo nacional”, afirma Sergio, su creador. Satélites, reactores nucleares y gestas soberanas e industriales de nuestro país son los tópicos que más aborda la marca tanto en su línea de productos como en su comunicación.

Sobre esto último, la lógica con la que la marca se presenta a su público va más allá del marketing y de la identificación con el producto: Imperio Austral comunica una visión de país que se presenta como superadora de las diferencias partidarias. Es una marca que vende a través de la comunicación política y genera conversación a través del marketing.

Además de sus redes sociales y su tienda online, cuenta con un newsletter dedicado al análisis político y al intercambio de ideas con su comunidad, que se identifica con el universo científico, académico e industrial.

Actualmente, además de desarrollar sus productos de diseño propio, la marca se está expandiendo como patrocinadora y productora de indumentaria para eventos científicos. Es un horizonte que busca ampliar a futuro para posicionarse como la marca de referencia de la ciencia y la tecnología argentinas.

CONTACTO

Instagram: @imperioaustral_

Web: imperioaustral.com.ar

Newsletter: imperioaustral.com.ar/suscripcion