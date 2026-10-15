Empresas familiares: por qué solo una de cada tres llega a la segunda generación

Detrás de muchas pymes argentinas hay una historia familiar: un fundador que empezó con poco y un proyecto que, con los años, se convirtió en el principal patrimonio de la familia. Sin embargo, la pregunta sobre quién y cómo continuará al frente suele quedar para “más adelante”. Las cifras que se citan a nivel internacional son elocuentes: apenas una de cada tres empresas familiares llega a la segunda generación.

El problema es que el relevo no siempre llega cuando se lo espera. Un retiro anticipado, una enfermedad o un fallecimiento pueden precipitarlo. Y cuando no hay previsiones, las acciones o cuotas del socio pasan a integrar la herencia y pueden quedar en estado de indivisión mientras se tramita la sucesión.

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Para el Dr. Carlos Piccinini, CEO de Piccinini y Asociados S.A., estudio de contadores y abogados de la empresa familiar, el impacto es inmediato. "Lo vemos con frecuencia: firmas bancarias que pierden vigencia, proveedores que piden definiciones y herederos que deben ponerse de acuerdo para votar o firmar. La empresa no se destruye de un día para otro, pero puede quedar paralizada justo cuando más necesita decidir", explica.

Muchos de estos conflictos nacen de confundir tres planos que conviven en toda empresa familiar: la familia, la propiedad y la gestión. Ser heredero no implica estar preparado para dirigir, y trabajar en la empresa no equivale a ser socio.

Una de las herramientas más eficaces para ordenar esa convivencia es el protocolo familiar. Según el Dr. Santiago Dabove, Director de Asuntos Legales del estudio, "el protocolo familiar tiene respaldo legal: la ley permite acordar en vida cómo seguirá la empresa, siempre que se respeten la legítima y los derechos del cónyuge y de terceros". En concreto, el artículo 1010 del Código Civil y Comercial admite pactos sobre herencia futura vinculados a una explotación productiva o a participaciones societarias, cuando buscan conservar la unidad de gestión o prevenir conflictos.

A la dimensión jurídica se suma la contable. Separar el patrimonio personal del empresarial, documentar los retiros de fondos, mantener al día los libros societarios y contar con una valuación razonable de la compañía simplifica cualquier transición. También conviene revisar el estatuto para prever qué ocurre ante el retiro o el fallecimiento de un socio, y considerar costos como el Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes bonaerense.

Para empezar, alcanza con tres preguntas: ¿quién firma si mañana el fundador no está?, ¿qué dice el estatuto si fallece un socio? y ¿cuánto vale hoy la empresa? Si alguna no tiene respuesta, es momento de ocuparse.

Anticipar la sucesión no significa que el fundador deba retirarse de inmediato, sino trazar un camino ordenado, con reglas elegidas por la familia y no impuestas por la urgencia. La mejor sucesión es la que se conversa en tiempos de calma. Y una empresa familiar que prepara su relevo no pierde su identidad: la protege para las generaciones que vienen.

Dr. Carlos Piccinini – Director CEO

Dr. Santiago Dabove – Director de Asuntos Legales

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