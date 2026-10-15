Dr. Guillermo Parodi: vocación, compromiso y avances en cirugía cardiovascular

La cirugía cardiovascular es una especialidad que requiere precisión, actualización permanente y un profundo compromiso con el cuidado de las personas. En este ámbito, el Dr. Guillermo Parodi construyó una trayectoria marcada por la vocación médica, la superación de desafíos personales y una formación orientada a la cirugía cardíaca y el trasplante intratorácico.

Originario de Arribeños, una pequeña localidad del noroeste de la provincia de Buenos Aires, descubrió desde temprana edad su interés por las ciencias y la medicina. A los 18 años se trasladó a Rosario para comenzar sus estudios universitarios, donde encontró una especial afinidad por el funcionamiento del corazón, los pulmones y el sistema circulatorio.

Su recorrido estuvo atravesado por momentos personales decisivos, como el fallecimiento de su padre durante el primer año de carrera y el nacimiento de su hijo Benjamín mientras cursaba el tercero. El acompañamiento de su familia fue fundamental para continuar su formación y alcanzar su objetivo de convertirse en cirujano cardiovascular.

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Una trayectoria de formación y compromiso profesional

Tras finalizar la carrera de Medicina, Guillermo se trasladó a la Ciudad de Buenos Aires para prepararse para los exámenes de residencia. Mientras trabajaba en servicios de ambulancias para sostener sus gastos, continuó avanzando en su formación.

Ingresó a la residencia de Cirugía Cardiovascular del Hospital Argerich, donde permaneció tres años y adquirió experiencia en el manejo de pacientes con enfermedades cardiovasculares agudas y crónicas. Posteriormente, completó cinco años adicionales de residencia en la Fundación Favaloro, institución en la que profundizó sus conocimientos en cirugía cardíaca y trasplante intratorácico.

Actualmente, continúa participando en instancias de capacitación nacionales e internacionales, con especial interés en las nuevas tecnologías aplicadas a la medicina.

Su filosofía profesional está vinculada con el legado de René Favaloro, a quien reconoce como una referencia por su excelencia médica, humildad y compromiso social. Para Guillermo, la ética, la coherencia, la solidaridad y el trabajo en equipo constituyen los pilares fundamentales de su ejercicio profesional.

Cirugía cardíaca robótica: uno de los desafíos de la medicina actual

Uno de los principales campos de interés del especialista es el desarrollo de la cirugía cardíaca robótica, una tecnología que busca ampliar las posibilidades de realizar procedimientos menos invasivos.

Si bien su implementación requiere inversiones importantes, infraestructura especializada y equipos altamente capacitados, este tipo de intervenciones puede ofrecer beneficios como menor dolor postoperatorio, reducción del sangrado, internaciones más breves y una recuperación más rápida en pacientes seleccionados.

Guillermo destaca que el robot no opera de manera autónoma, sino que cada movimiento es controlado en tiempo real por el cirujano desde una consola. Por eso, considera indispensable contar con experiencia previa en cirugía convencional, entrenamiento específico y una incorporación gradual de estas herramientas.

Trasplantes y acceso a nuevas tecnologías médicas

Otro de los desafíos que identifica es la disponibilidad de órganos para trasplantes cardíacos y pulmonares, junto con las dificultades logísticas, económicas y de acceso que enfrentan los sistemas de salud de la región.

En este contexto, destaca la importancia de fortalecer la cooperación entre instituciones, compartir conocimientos y desarrollar nuevas estrategias que permitan ampliar las oportunidades de tratamiento.

También considera fundamental la formación de nuevos profesionales y equipos quirúrgicos, así como la incorporación responsable de tecnologías que contribuyan a mejorar la atención.

Un futuro orientado a la innovación y la atención de los pacientes

De cara a los próximos años, el Dr. Guillermo Parodi busca continuar impulsando el desarrollo de la cirugía cardíaca robótica, priorizando la seguridad, la capacitación y el acceso a procedimientos de alta complejidad.

Su objetivo es contribuir a que los avances tecnológicos puedan beneficiar a una mayor cantidad de pacientes, sin perder de vista los principios que orientaron su formación profesional.

Bajo esa convicción, sostiene que la innovación debe estar acompañada por el conocimiento, la responsabilidad y el compromiso humano, manteniendo vigente el legado de René Favaloro en cada etapa de su trabajo.

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