Glam Pet: cuando el amor por los animales encuentra una forma de ayudar

Desde chica, Flor Lombardi tuvo una conexión especial con los animales y un fuerte deseo de ayudarlos. Pero esa misma sensibilidad hacía que ver a un animal en la calle necesitando ayuda la movilizara profundamente. Quería hacer algo por ellos, aunque muchas veces le resultaba difícil atravesar lo que esas situaciones le generaban. Con el tiempo, hubo algo que se volvió una certeza para ella: aunque no tengan voz, los animales encuentran otras maneras de expresarse, a través de sus miradas, sus acciones y el vínculo que construyen con las personas.

Luego de probar distintas terapias, en una sesión con una mujer a la que recuerda como muy perceptiva, habló sobre aquello que le sucedía y sobre sus ganas de encontrar una manera de ayudar. Durante esa conversación surgió una reflexión: tal vez su futuro estaría relacionado con los animales, aunque no necesariamente desde el rescate directo. Entre las posibilidades que aparecieron, incluso se mencionó la idea de un pet shop.

Aquella conversación no fue el origen de Glam Pet ni determinó la creación del proyecto. Su significado apareció tiempo después. Ya inmersa en el emprendimiento, Florencia recordó aquella sesión y encontró una conexión con su presente: de una manera que entonces no podía anticipar, su camino la había llevado a construir una forma propia de estar cerca de los animales y ayudarlos.

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Diseño, observación y bienestar animal

Glam Pet comenzó a tomar forma en 2024 a partir de la unión entre su formación como diseñadora industrial, el amor por los animales y la búsqueda de productos que, además de atractivos, tuvieran una función real.

Teo, su gata, tuvo un papel especial en ese proceso. Al observarla, descubrió que no cualquier juguete despertaba su interés y comenzó a investigar y probar diferentes alternativas, algunas difíciles de conseguir en Argentina. Ramón, su "sobrino perruno", también formó parte de esa búsqueda. Con el acompañamiento de su novio, su hermana y su familia, el proyecto siguió creciendo hasta concretar su primera venta en febrero de 2025.

La propuesta se construye sobre una premisa: cada gato y cada perro tiene su personalidad, sus necesidades y su propia manera de jugar. Por eso, Glam Pet apuesta por productos especializados que buscan enriquecer su vida cotidiana y fortalecer el vínculo con sus tutores.

La experiencia de Flor como voluntaria en una fundación y como cat sitter también amplió su mirada sobre el comportamiento y las necesidades de los animales. A esto se suma el contacto cotidiano con los clientes, que después de cada compra comparten fotos, videos y experiencias de sus mascotas.

Hoy, Glam Pet también le permite transformar aquel deseo de ayudar en acciones concretas. Desde el proyecto puede colaborar con gatos de su barrio y apoyar de manera significativa a fundaciones dedicadas al rescate animal, encontrando una forma de contribuir desde un lugar propio.

Entre los próximos pasos se encuentra continuar desarrollando el Club de Cazadores, con la intención de construir una comunidad donde los tutores puedan compartir experiencias, aprender y divertirse. Muchos de sus clientes conviven con animales rescatados, por lo que acompañarlos durante su adaptación a un nuevo hogar también ocupa un lugar especial dentro de la propuesta.

A futuro, Glam Pet busca seguir creciendo como referente en productos especializados para gatos y perros, sin perder la atención personalizada y la cercanía con quienes forman parte de su comunidad. Para Flor, ese crecimiento también significa ampliar las posibilidades de ayudar a más animales y fundaciones, dando continuidad, desde su propio lugar, a un deseo que nació mucho antes que la marca.

CONTACTO

Tel: +54 9 11 2786-6018

Instagram: @glampet.ar

Web: glampet.ar

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