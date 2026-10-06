Creado por el Prof. Dr. Claudio Gastón Dubersarsky junto a la Dra. Andrea Orlando, cofundadora del proyecto, “Resilientes: historias que inspiran” llega a su tercera edición. El encuentro propone charlas breves, en formato tipo TEDx, protagonizadas por pacientes y, este año, también por familiares que atravesaron de cerca la experiencia del cáncer.

—¿Cómo nació Resilientes?

Nació de tantos años de escuchar historias dentro del consultorio. Como oncólogo, uno acompaña momentos muy difíciles, pero también descubre experiencias de enorme valor humano que muchas veces quedan puertas adentro. Pensé que esas historias podían ayudar a otras personas y así surgió Resilientes, un proyecto que desarrollamos junto a la Dra. Andrea Orlando, cofundadora de la propuesta.

—¿Qué tiene de diferente este encuentro?

No hablamos principalmente de tratamientos ni de estadísticas. Hablamos de personas. Son historias breves, preparadas en un formato tipo TEDx, donde cada protagonista comparte una experiencia y un mensaje. Este año, además, sumamos a familiares porque entendemos que el cáncer no afecta solamente al paciente. También transforma la vida de quienes acompañan.

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—¿Quiénes participan en la organización?

Es un trabajo conjunto de la Fundación Claudio Dubersarsky, con la participación de la Dra. Andrea Orlando como cofundadora de Resilientes, y de la Universidad Siglo 21, que ya viene acompañando el proyecto desde la edición anterior y este año vuelve a sumarse a través de las cátedras de Oratoria y de Organización de Eventos. Quiero destacar especialmente el compromiso y acompañamiento de la Lic. Paulina Huniken y la Lic. Liliana Demaria, que han sido parte importante del crecimiento y la consolidación de esta propuesta.

—¿Por qué se llaman “historias que inspiran”?

Porque son historias reales. No buscamos mostrar personas extraordinarias ni romantizar el cáncer. Inspirar puede ser aprender a pedir ayuda, reconstruir un vínculo, retomar un proyecto o encontrar una nueva manera de mirar la vida. A veces una historia contada en el momento adecuado puede ser exactamente lo que otra persona necesitaba escuchar.

—¿Resilientes ayuda a mirar el cáncer de otra manera?

Ese es uno de los principales objetivos. Durante mucho tiempo cáncer fue casi sinónimo de miedo y muerte. Hoy sabemos que hay personas que se curan, otras que viven durante muchos años con la enfermedad y muchas que continúan teniendo proyectos, vínculos y una vida plena. El cáncer forma parte de la historia de una persona, pero no necesariamente tiene que definirla.

—¿Cuándo es esta tercera edición?

Será el 14 de octubre, a las 19:30 horas, en el Hotel de la Cañada, en la ciudad de Córdoba. Es la tercera edición y sentimos que Resilientes ya empieza a tener una identidad propia.

—¿Pensás llevarlo a otros lugares del país?

Sí. Nos gustaría que Resilientes pueda crecer y transformarse progresivamente en un proyecto federal. Hay historias inspiradoras en todas las provincias y creemos que muchas merecen encontrar un espacio para ser escuchadas.

Prof. Dr. Claudio Gastón Dubersarsky

Médico oncólogo clínico

Cofundador de “Resilientes: historias que inspiran”

Dra. Andrea Orlando

Cofundadora de “Resilientes: historias que inspiran”



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