Melupa, la nueva unidad de Estudio Lugones enfocada en proyectos inmobiliarios

La relación de Estudio Lugones con el sector inmobiliario tiene una historia previa a la creación del propio estudio. Antes de fundarlo, Pablo Lugones trabajó en una desarrolladora inmobiliaria que llevó adelante, entre otros proyectos, la urbanización La Herradura, en Pinamar. Esa experiencia permitió conocer desde adentro la dinámica y los desafíos que atraviesa un desarrollo.

Con el crecimiento del estudio y el asesoramiento a desarrolladores, esa experiencia fue tomando una nueva dimensión. En 2017 nació Melupa SRL, una unidad de negocio enfocada en proyectos inmobiliarios que comenzó participando como fiduciaria en distintos emprendimientos.

La iniciativa respondió a una necesidad concreta: muchos proyectos requerían, además del asesoramiento contable e impositivo, una mirada integral sobre su estructuración jurídica, planificación tributaria, administración y seguimiento económico y financiero.

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Con el tiempo, Melupa amplió sus servicios e incorporó la administración de obras, la comercialización inmobiliaria y la administración de propiedades de veraneo, incluyendo actualmente emprendimientos en Mar Azul y Costa Esmeralda.

En 2021 llegó uno de los hitos de su trayectoria: la estructuración de un fideicomiso bajo un sistema de fractionalownership para un complejo de propiedades de veraneo en Mar Azul. Se trató del primer fideicomiso con esta modalidad en el país, una alternativa innovadora para estructurar la participación en proyectos inmobiliarios.

Actualmente, Melupa administra cuatro emprendimientos de edificios residenciales en la Ciudad de Buenos Aires y un proyecto hotelero en la selva misionera, además de propiedades de veraneo.

Aunque funciona como una unidad de negocio independiente, mantiene una estrecha vinculación con Estudio Lugones y comparte su dirección profesional. De esta manera, Melupa representa la evolución de una especialización que comenzó mucho antes de su creación: conocer el negocio inmobiliario desde adentro, asesorar a sus protagonistas y acompañar los proyectos desde su estructuración hasta su administración y desarrollo.

Estudio Lugones SRL

www.estudiolugones.com.ar

www.melupa.com.ar

[email protected]

Teléfono: 011 3985-8898

Carlos Pellegrini 651 6º (1009) CABA

CPCECABA Tomo 1 Folio 175