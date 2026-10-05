NÉSTOR SARMIENTO. De Buenos Aires al mundo: una vida dedicada a la pintura y a formar nuevos artistas

¿Cómo comenzó su vínculo con la pintura?

Mi relación con el arte nació en mi propia familia. Me inicié junto a mi padre, Roberto Sarmiento y más adelante tuve la posibilidad de formarme y evolucionar junto al maestro Vito Campanella, acompañado también por Domingo Onofrio y Félix González Mora. La pintura fue creciendo conmigo hasta convertirse no solamente en una profesión, sino en una manera de mirar y comprender el mundo.

¿Cómo fue ese recorrido hasta alcanzar reconocimiento internacional?

En 1983 me radiqué en Brasil y regresé a la Argentina en 1992. Desde entonces participé en numerosos salones y exposiciones nacionales e internacionales. Recibí reconocimientos en distintos países, entre ellos el Premio Italia per L'Arte y la Medalla de Oro Lorenzo il Magnífico, en la III Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Florencia. También expuse en Brasil, Italia, Estados Unidos, Mexico y fui invitado a presentar mi obra en espacios como el Centro Cultural Borges, el Museo de Bellas Artes de la Provincia de Buenos Aires y el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional.

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¿Qué significaron esos reconocimientos para su carrera?

Cada reconocimiento representa una parte importante del camino, pero nunca fue el objetivo principal. Tuve la enorme satisfacción de que distintas instituciones argentinas y extranjeras valoraran mi trabajo y mi aporte a la difusión de la pintura argentina. También fui distinguido por instituciones culturales de Italia y recibí reconocimientos de la Legislatura porteña y de la Cámara de Diputados de la Nación. Todo eso genera orgullo, pero también responsabilidad para seguir trabajando.

¿Qué lugar ocupa la enseñanza en su presente?

Es fundamental. Mi atelier cumple 30 años de actividad ininterrumpida y hoy continúa siendo un espacio de encuentro y aprendizaje. Doy clases presenciales en Buenos Aires y también de manera online al interior de Argentina pero también a México, Bolivia, Brasil, Alemania, España, Inglaterra, etc. Actualmente tengo aproximadamente 100 alumnos por mes presenciales. En abril de este año realizamos una muestra colectiva con 70 alumnos seleccionados en el Salón de Pasos Perdidos de la Facultad de Derecho, para celebrar estas tres décadas. La inauguración reunió a más de 1.200 personas y fue una experiencia enorme.

¿Qué busca transmitirles a quienes se acercan a pintar por primera vez?

Fundamentalmente, confianza. Muchas personas tienen talento pero no se animan a expresarlo porque creen que no son suficientemente buenas. Mi trabajo también consiste en ayudarlas a descubrir que pueden hacerlo. En las redes comparto obras de mis alumnos y publico videos con consejos para incentivar a quienes están dando sus primeros pasos. Siempre termino con una frase que ya se convirtió en una especie de sello: “Y no te hagas el artista, porque vos podés serlo”.

¿Qué proyectos tiene hoy?

Continúo pintando, exponiendo y enseñando. También desarrollo contenidos para llegar a más personas y recientemente presenté un Curso completo de Pintura al óleo online. Mi objetivo sigue siendo el mismo: mantener viva la pasión por la pintura y acercarla a quienes sienten que tienen algo para expresar. Después de tantos años, sigo creyendo que siempre hay algo nuevo para aprender, enseñar y crear.

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