CULTURA ITALIANA DEL CAFÉ

¿Por qué seguimos volviendo al espresso?

El mundo del café evolucionó enormemente. Hoy hablamos de orígenes, variedades, procesos, perfiles de tueste y diferentes métodos de extracción. Tenemos más conocimiento que nunca y, con él, nuevas formas de descubrir y disfrutar cada taza.

Sin embargo, hay una cultura que tuvo un papel fundamental en convertir al café en parte de nuestra vida cotidiana y que mantiene su vigencia: la cultura italiana.

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Para nosotros, no significa solamente hablar de Italia, sino de una manera de entender el café: intenso, expresivo, con cuerpo, preparado con precisión y, sobre todo, asociado a una costumbre profundamente arraigada.

Una pequeña taza que cambió nuestra forma de tomar café

Los antecedentes del espresso se remontan a fines del siglo XIX, pero fue hacia mediados del siglo XX cuando las máquinas de Gaggia dieron forma al espresso moderno. Italia construyó alrededor de esa pequeña taza una identidad que trascendió fronteras y generaciones.

En paralelo, el café de especialidad amplió nuestra manera de conocer esta bebida: nuevos orígenes, perfiles sensoriales y métodos nos permiten apreciar las particularidades de cada café.

No entendemos estas expresiones como opuestas. Cuanto más conocemos, más posibilidades tenemos de elegir qué experiencia buscamos. Y entre tantas alternativas, el espresso italiano conserva un lugar propio: su intensidad, cuerpo e identidad continúan vigentes más allá de las tendencias.

Una tradición que permanece

Mientras el universo del café continúa expandiéndose, hay algo que permanece: la costumbre de disfrutarlo y compartirlo.

Un espresso en una barra. Un cappuccino por la mañana. Una conversación alrededor de una mesa. Una pausa en medio del día.

En Eurocafé también nacimos desde el oficio. Desde 1981 evolucionamos incorporando conocimiento y acercándonos a diferentes orígenes, pero siempre buscando nuevas experiencias sin perder nuestra esencia.

Porque la cultura italiana representa mucho más que una receta o un perfil de tueste: es una forma de entender el café y de compartirlo.

Y quizás por eso, mientras el mundo del café sigue evolucionando, seguimos volviendo al espresso.

GERMÁN GARCÍA SIMÓN

Director Comercial

EUROCAFÉ | Amantes del café