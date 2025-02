“La autenticidad no tiene competencia”

En un mundo lleno de recetas que indican que debemos hacer para obtener determinados resultados, esta propuesta trae un aire disruptivo, con un rol protagónico de la autenticidad para el logro de nuestras metas desde el bienestar.

Andrea acompaña a sus clientes en el proceso de diseñar el futuro que quieren alcanzar en algún área de sus vidas, definiendo metas claras y específicas, y además, a crear un plan de acción estratégico y funcional para lograrlo.

Muchas personas saben lo que quieren, se plantean objetivos. Sin embargo, no actúan porque no pueden o no saben cómo. Ahí aparece el rol del coach para acompañarlas a descubrir y desbloquear lo que las limita. Método A integra coaching ontológico, estratégico y de estilo e imagen lo que garantiza resultados sólidos y sostenibles en el tiempo.

El programa fue diseñado para todas las mujeres que quieran llevar su confianza al siguiente nivel desde la autenticidad y crear un círculo virtuoso entre el bienestar y el éxito.

“Todas somos únicas y maravillosas al mismo tiempo que, en general, todas compartimos mandatos, creencias, inseguridades y miedos que nos impiden conectar con lo mejor de nosotras mismas”.

Lo mejor de nosotras mismas está en cada detalle que nos hace únicas, diferentes y por ende, irremplazables. Parafraseando a Coco Chanel “La belleza comienza en el instante en que decides ser tú misma”.

Método A garantiza la construcción de un estilo que afirme tu identidad desde tu autenticidad, estableciendo metas claras y diseñando un plan de acción estratégico y funcional para transformarte en la persona capaz de alcanzar los resultados que te propongas.

El primer paso es un viaje hacia adentro para conocerte en tu forma de ser (estar siendo), haciendo y relacionandote con tu cuerpo.

El segundo paso consiste en definir tu meta.

Una vez definidos los puntos de partida y de llegada, el tercer paso consiste en diseñar un plan de acción estratégico que contemple la construcción de una imagen personal auténtica y coherente con la meta.

La clave de la propuesta está en que te lleva a aceptarte integralmente y lograr un cambio de foco hacia tu capital personal.

Método A es el camino para alcanzar tus resultados diseñando y ejecutando tu propia receta. Ninguna copia puede reemplazar un original auténtico.

Al integrar la imagen personal haciendo un trabajo de ida y vuelta de adentro hacia afuera y al revés, la autovaloración y confianza aumentan rápidamente impactando positivamente en tu emocionalidad y actitud y reflejándose en el mundo exterior. La autenticidad no tiene competencia y te permite sostener los resultados en el tiempo. Además, optimizarás tu tiempo, tu espacio, tu dinero facilitando vivir en coherencia y bien-estar.

Datos de contacto:

WA 223 4389486

@andreafernandezvida