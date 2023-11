Lic. Diego Pimentel: Neo, Neurociencias Aplicadas Argentina

Lic. Pimentel, ¿qué es Neo, Neurociencias Aplicadas Argentina?

Es un espacio creado a partir de tratamientos con alta efectividad a partir del conocimiento del funcionamiento del cerebro.

¿De qué tipo de tratamientos estamos hablando?

En las terapias se puede encontrar fácilmente papers, que explican la alta efectividad de las mismas, en determinadas patologías o problemáticas.

En mi caso puntual, según el problema en cuestión, trabajo con Realidad Virtual, Biofeedback, Neurofeedback o un nuevo sistema con alta efectividad que se utiliza en el resto del mundo para trabajar con personas que tienen alguna adicción.

La Realidad Virtual, principalmente la utilizan personas con fobias y otras con ataques de pánico, que no se animan a ir a determinados lugares porque la pasaron mal en esa situación; allí, la persona se expone a una situación en un espacio virtual, su cerebro procesa la información como si estuviera sucediendo efectivamente, pero está al resguardo en el consultorio, sin generar malestar, o siendo el mismo inferior a si se expusiera efectivamente. Esto es importante porque podrá enfrentar situaciones con menos estrés y podrá trabajar el enfrentamiento a la situación sintiéndose más seguro.

¿Qué nos podes contar de las otras técnicas?

El neurofeedback es una forma de biofeedback. Cuando trabajamos con Biofeedback de variabilidad de la frecuencia cardiaca, veremos cómo está funcionando el sistema nervioso, encontrándonos con información en pantalla asociada a mayor activación del sistema simpatico, con reacciones de ansiedad y angustia y cuando uno controla su estado a partir de determinadas técnicas, veremos cómo se da mayor activación del sistema parasimpatico asociado a calmar y relajar.

En el neurofeedback, entrenamos el cerebro para optimizar funciones cerebrales o para que algunos síntomas que padece la persona disminuyan o desaparezcan, trabajamos en otros casos para que las funciones cerebrales no decaigan o lo hagan más lentamente, como es el caso de adultos mayores; y en niños, si hay alguna función cerebral que no ha madurado lo suficiente, trabajando para la habilitación de esa función (atención, etc). A su vez, hay situaciones asociadas a trastornos neurológicos, en las que el neurofedback acompaña al tratamiento de rehabilitación.

¿Cómo es el nuevo sistema que incorporaste?

Es un equipo que trabaja con tecnología de última generación, se utiliza mucho en el tratamiento de adicciones y tiene una alta tasa de efectividad.

Los creadores del sistema ofrecen un protocolo de trabajo que ha permitido que en la primera sesión más del 80% de las personas dejen de fumar, y en la segunda sesión, más del 90% de los pacientes dejen el cigarrillo. Dentro de los tratamientos, para dejar el consumo de drogas o alcohol se trabaja durante tres meses con sesiones de una hora de manera de manera semi intensiva y declaran una tasa de efectividad mayor al 80%.

¿Quiénes pueden beneficiarse de con los tratamientos que ofreces?

Cualquier persona, diría que desde los 3 a 6 años según como sea el niño, hasta los adultos mayores, pasando por todas las edades.

Actualmente, estoy lanzando una modalidad de trabajo para ofrecer al mundo del deporte y de las empresas que pueden verse beneficiados de este tipo de tratamientos para la mejora de las funciones ejecutivas como ser, velocidad de procesamiento, toma de decisiones, memoria de trabajo, resolución de problemas, mejoras en la atención, pero también de estados de meditación, disminución del estrés, mejorar la calidad del sueño, entre otros. Hay empresas que están comprometidas con la salud del empleado y pueden verse beneficiados con este tipo de propuestas. Considero que para una empresa es mejor que un empleado salga a despejarse unos minutos, en vez de que salga a fumar; es mejor que tenga un mejor presentismo a que pierda dos o tres días de trabajo por una adicción a las drogas o alcohol.

Este tipo de tratamientos están aquí y llegaron para quedarse.

Datos de contacto:

Lic. en Psicología – MN 27847

WhatsApp: +5491165440437

Ia: Neurociencias_aplicadas_arg