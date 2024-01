Martín De La Cruz, el mendocino que revoluciona el cine de terror

Martín, ¿cómo fueron tus inicios en el cine?

Comencé a grabar cortometrajes de diferentes géneros, drama, suspenso y terror desde que tenía 18 años, pero con el paso del tiempo observé que el terror era lo que más me gustaba escribir, producir y dirigir. Siempre fui muy amante del cine de terror, de hecho, cuando terminaba de ver estas películas me gustaba reflexionar al respecto y pensar que es lo que yo hubiera cambiado en alguna escena, fue ahí cuando tomé la decisión de formarme y estudiar la carrera de cine en Mendoza, para luego formar mi propia productora audiovisual independiente “De La Cruz Productions”.

¿En qué año formaste tu productora de cine?

Hace aproximadamente cinco años. “De La Cruz productions” lleva ese nombre por mi apellido. La productora está compuesta por personas que fui conociendo mientras cursaba la carrera de cine, luego una vez egresado, hice una selección de quienes para mí eran los mejores en cada área y los sumé a mi equipo de trabajo. Con el paso del tiempo hice varios cambios y fui sumando nuevos integrantes de otras provincias y países, incluso de Estados Unidos. También en mi equipo tengo muchas personas que me asesoran ya sea en lo legal, contable y también en lo artístico como Raul Martorel, de Argentores.

¿Cuántos cortometrajes filmaste desde que comenzaste?

Desde que comencé tengo más de diez, pero definitivamente mis últimas tres producciones son las más destacadas y populares, ya que pasaron por diversos festivales de cine e incluso también gané varios premios internacionales con los cortometrajes “Luciferum” y “Brulefer”.

Con el paso del tiempo la calidad de mis proyectos fue incrementando y fui incorporando mayor tecnología, como cámaras 4k, drones, efectos especiales digitales, entre otros; por lo cual tomé la decisión de borrar varios proyectos de internet.

¿En qué festivales de cine fuiste premiado con tus proyectos cinematográficos?

Con “Luciferum” en: “Istanbul Film Awards” en Istanbul, Turquía, “Hollywood Horror Film Festival” en Los Ángeles, Estados Unidos. “New York International Film Award” y “Oniros Film Awards” en New York, Estados Unidos. “Mokkho International Film Festival” en Puducherry, India.

Además tuvo un extenso recorrido internacional en diversos festivales de cine tanto nacionales como internacionales.

Luego “Brulefer”, que es mi reciente nueva producción audiovisual, que también lleva un impresionante recorrido internacional en menos de un año, sumando actualmente 16 festivales de cine de diversos países, tales como: Francia, Colombia, Costa Rica, India, Chile, Estados Unidos y Argentina.

A su vez, este cortometraje obtuvo el premio “Lust Award” en el festival internacional de cine de terror “Sin Film Festival” en Indiana, Estados Unidos. Luego el premio “Best Horror” nuevamente en “Oniros Film Awards” en New York, y dos premios más en “Vegas Movie Award” por "Best Producer" y "Best Screenplay From a Movie”, en Las Vegas, Estados Unidos.

¿Brulefer tiene algún significado en especial?

Brulefer es un cortometraje muy especial para mí porque tuvo triple estreno en Mendoza, mi ciudad. Se estrenó en diferentes festivales de cine, tales como: Terror en la montaña, Bafici, y Mendoza Rojo Sangre.

Brulefer es el nombre de un demonio, de hecho, es el demonio que invoca la hechicera en sus rituales para lograr que su hija pueda recuperar rápidamente su salud ocular, pero sin imaginar que algo iba a salir mal y que pondría en peligro su propia vida y la de sus asistentes satanistas.

¿Qué proyectos tienes por delante?

Siempre me gusta estar pensando en nuevos proyectos. Actualmente estoy escribiendo un guión de un largometraje también de terror. Este largometraje va a estar vinculado a mis dos últimas producciones. Va ser una historia extremadamente oscura, con posesiones, rituales oscuros y mucho gore.

¿En dónde podemos ver tus cortometrajes?

Pueden encontrar algunos de mis trabajos en el canal de YouTube de mi productora, que es Youtube.com/Productionsdelacruz

Datos de contacto:

Instagram: @_martindelacruz_

@delacruz.productions