Mesal Café y Bistró: cinco meses después, un espacio que sigue creciendo con su gente

A cinco meses de haber abierto sus puertas en Esquel, Mesal Café y Bistró continúa consolidándose como uno de los espacios gastronómicos más elegidos de la ciudad.

Lo que comenzó como un proyecto familiar construido con esfuerzo, horas de trabajo y una visión clara, hoy encuentra su mayor recompensa en la respuesta diaria de quienes eligen el lugar para compartir un café, una comida o simplemente un momento.

Mesal nació con la idea de integrar distintas experiencias gastronómicas en un solo espacio: cafetería, confitería, coctelería y tapeo, con elaboración propia y una propuesta pensada para acompañar cada momento del día. Liderado por su propietaria, Ailen Anchordoqui, el proyecto logró transformarse en mucho más que un local gastronómico. Se convirtió en un punto de encuentro cálido y cotidiano para vecinos, turistas, familias, grupos de amigos y quienes buscan un espacio tranquilo dentro de la ciudad.

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Parte del crecimiento también se refleja en el equipo humano que acompaña el proyecto. Actualmente, Mesal cuenta con más de 17 empleados y continúa apostando al trabajo en conjunto, la atención personalizada y el compromiso diario como pilares fundamentales de su identidad.

Desde la empresa destacan especialmente el acompañamiento constante de la comunidad de Esquel. “La respuesta de la gente superó nuestras expectativas. Sentimos un enorme agradecimiento hacia quienes nos acompañan desde el primer día y también hacia quienes siguen descubriendo el espacio”, revela con entusiasmo Ailen Anchordoqui.

Con la llegada de la temporada invernal, el equipo se prepara para uno de los momentos más importantes del año. La expectativa es alta y existe la convicción de que será una temporada muy positiva para la ciudad y para el movimiento gastronómico local. En ese contexto, Mesal apuesta a seguir creciendo sin perder su esencia: mantener la calidad, reforzar la experiencia de cada cliente y continuar construyendo un lugar donde las personas quieran quedarse un rato más, mientras afuera el invierno patagónico pinta las calles de blanco.

Mesal Café y Bistró

Av. Fontana 769, Esquel, Chubut

Teléfono: 2945 413194

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