¿Qué es una acción y cómo invertir desde Argentina?

Cuando hablamos de inversiones, muchas veces lo primero que pensamos es en acciones, Wall Street o empresas gigantes como Google, Apple o Microsoft. Y tiene lógica: psicológicamente resulta más atractivo invertir en compañías que usamos y conocemos todos los días que en otros instrumentos financieros más técnicos.

Pero antes de invertir, es fundamental entender qué es realmente una acción. Explicado de forma simple, una acción representa una pequeña parte de una empresa. Cuando compramos una acción, nos convertimos en dueños de una porción muy pequeña de esa compañía y pasamos a participar de sus resultados. Pero…

¿Por qué suben y bajan las acciones?

Las acciones se mueven constantemente por oferta y demanda. Cuando hay más personas queriendo comprar una acción que venderla, el precio sube. Y cuando sucede lo contrario, baja.

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Ahora bien, ¿qué genera esa oferta y demanda? Principalmente, las expectativas que tienen los inversores sobre el futuro de la empresa.

Un ejemplo claro es Google. Sus acciones vienen subiendo fuerte en los últimos meses porque el mercado espera que la compañía continúe creciendo gracias a todos sus proyectos vinculados a inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y nuevas alianzas estratégicas.

Por eso, el precio de una acción no refleja solamente cuánto gana una empresa hoy, sino cuánto creen los inversores que podría ganar en el futuro. Cuando las expectativas son positivas, aparecen más compradores y las acciones tienden a subir. Cuando son negativas, pasa lo contrario.

Cómo invertir desde Argentina

Desde Argentina existe una herramienta que facilita muchísimo el acceso a empresas internacionales: los CEDEARs.

Los CEDEARs permiten invertir en acciones del exterior de una forma mucho más accesible y en pesos. Por ejemplo, comprar una acción de Google te termina saliendo 58 veces más que comprar 1 CEDEAR.

Además, se pueden operar tanto en pesos como en dólares, algo muy valorado por quienes buscan invertir y, al mismo tiempo, dolarizar parte de sus ahorros.

Hoy invertir ya no es algo exclusivo para expertos o grandes capitales. Con información, educación financiera y herramientas accesibles, cualquier persona puede empezar a dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones.

Simplemente Invertir - Juan Venuto

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