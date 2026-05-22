La contabilidad que deja de ser un problema y empieza a generar valor

Hoy, las empresas que logran crecer no son necesariamente las que más venden, sino las que mejor entienden sus números. La diferencia está en pasar de una contabilidad reactiva —que solo cumple— a una contabilidad estratégica que acompaña decisiones.

¿Qué significa esto en la práctica? No se trata solo de presentar impuestos a tiempo. Se trata de anticiparse. De proyectar escenarios. De analizar márgenes, costos ocultos y oportunidades de ahorro fiscal dentro del marco legal. En otras palabras, transformar la información en una herramienta de gestión.

Un buen asesor contable no debería aparecer solo cuando hay un problema. Debería ser parte de la mesa donde se toman decisiones importantes: cuándo invertir, cómo financiarse, si conviene crecer o consolidar, o incluso cuándo frenar.

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En un país con alta presión impositiva e incertidumbre económica, la planificación no es un lujo: es una necesidad. Y muchas pymes están perdiendo dinero simplemente por no contar con asesoramiento proactivo.

El cambio es cultural. Implica dejar de ver al contador como alguien que “liquida impuestos” o algo obligatorio como si fuese un “seguro del auto” y empezar a verlo como un aliado estratégico del negocio.

Porque cuando la contabilidad se usa bien, no solo ordena el pasado. También ayuda a construir el futuro.

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Carlos Pellegrini 651 6º (1009) CABA

CPCECABA Tomo 1 Folio 175