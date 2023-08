Rodrigo Domínguez el joven empresario cordobés que apuesta por un futuro sustentable

¿Qué te motivó a iniciar tu empresa de tecnología y máquinas aplicadas a transformar residuos?

Empecé mi empresa cuando tenía 20 años y todavía no se hablaba mucho de reciclaje y menos de economía circular, veía mucho lo que se hacía en Europa y dije algún día quiero esto para mi país. Así empecé, siempre soñé con jugar al fútbol o tener una empresa, lo primero lo intente y no lo logré así que empecé con este sueño que fue crear una empresa que ayude a no solo a crear puestos de trabajos sino que ayudará a nuestro ambiente.

¿Qué beneficios ambientales y sociales tiene tu proyecto?

Actualmente tenemos más de 25 modelos propios de máquinas que reciclan y transforman los residuos, hace tiempo que analizamos la problemática frente al actual paradigma de la economía lineal, basado en la extracción de nuestros recursos naturales, producción ,consumo y descarte, ante eso promovemos nuestra tecnología para un modelo de economía circular y sobre todo de triple impacto. Esto no solo es una oportunidad que genera puestos de trabajos verdes sino también de impulsar la innovación y desarrollar materiales más sustentables y amigables con el ambiente

¿Qué desafíos o dificultades has enfrentado en el proceso de reciclar y transformar los plásticos?

Muchos, el camino no fue fácil , en nuestro último proyecto de transformar los residuos, estuvimos meses probando distintos tipos de materiales, temperaturas, moldes hacíamos pruebas y cometimos errores varios, pero siempre digo que de los fracasos y de los errores siempre se aprende y actualmente tenemos una tecnología que ya probada con varios casos de éxitos y estamos vendiendo en todo el país,

¿Qué planes o metas tienes para el futuro de tu empresa y de tu sector?

Me gustaría que que cada provincia y ciudad pueda tener máquinas que transforman los residuos para poder fomentar la economía circular ,dando trabajo a la personas que ayude a nuestro planeta y se haga sostenible en el tiempo, siempre digo que el cambio es cultural como pasa en los países europeos, la gente recicla más fácil si ve como termina transformado ese material ya sea en un banco para una plaza, sillas, mesas y decks.

¿Qué consejos le darías a otros jóvenes que quieran emprender en el ámbito del reciclaje y la economía circular?

Lo primero es que le apasiona lo que haga, después tener disciplina y perseverancia y tercero tomar riesgos, muchas veces no tomamos riesgos por miedo al error o al fracaso, yo erre y fracase muchas veces y de eso se aprendí, todo está en cómo transformar esos fracasos en nuevas oportunidades.