En la encrucijada de la historia

por María Saenz Quesada

En el aniversario del diario PERFIL, la pregunta sobre pensar la Argentina futura se inserta en un panorama de crisis político/económica que amenaza con retrasar el crecimiento, aumentar los números de la pobreza estructural, debilitar el sistema republicano de gobierno y dejar a los argentinos otra vez en el laberinto.

“Cada punto en la historia es una encrucijada. Un único camino trillado conduce al presente, pero hay una miríada de sendas que se bifurcan hacia el futuro, algunas de las cuales son más anchas, más regulares y están mejor marcadas, y es más probable que sean las que se tomen, pero a veces la historia o la gente que hace la historia da giros inesperados”, escribe Y.N. Harari, en De animales a dioses.

La coyuntura electoral del próximo octubre, coloca otra vez a los argentinos en la encrucijada, es decir ante decisiones personales que pesarán en el futuro de todos. El futuro es impredecible, aunque en nuestro caso parezca conducir a formas ya conocidas en materia política. Si en la crisis de 2001 el grito de lucha era ¡que se vayan todos”, la consigna actual es que vuelvan todos, aun aquellos con prontuarios y procesamientos incluidos.

En el corto y el mediano plazo es posible que haya voluntades coincidentes en torno a proyectos como Vaca Muerta. Allí se encuentra una riqueza común que bien explotada y comercializada puede dar resultados positivos y convertirse en la otra base de las exportaciones argentinas junto con los productos del agro. Pero si no se corrigen fallas recurrentes de la política argentina, si no hay tolerancia cero hacia la corrupción en sus variadas facetas, la riqueza potencial de la cuenca neuquina corre el riesgo de convertirse en el botín de guerra del gobierno de turno, sometido al saqueo por parte de empresarios propios y ajenos, sindicalistas y políticos, bien adiestrados en la materia. En suma, en una nueva frustración material y moral.

Para corregir vicios que deterioran la calidad de vida de los argentinos, me parece asunto clave definir el lugar de las instituciones en la gestión del futuro. No es imposible que, estimulados por el éxito de regímenes autoritarios, como el la República Popular China, que está entre las primeras economías del mundo, los ideales republicanos sean dejados de lado en forma paulatina hasta esfumarse en el tiempo. Desde luego que no se trataría de copiar al pie de la letra las instituciones de un país de cultura milenaria, con una visión austera de la vida, sino de tomar lo que puede servir para determinadas tendencias siempre presentes en nuestro medio y herederas del antiguo caudillaje: el liderazgo de por vida, el partido único, la Justicia subordinada al poder político.

Sin duda que de esto no se hablará en el debate electoral de las próximas semanas y que habrá chicanas varias para eludir los temas centrales; que el país recupere la moneda; que el Estado no gaste más de lo que puede; que la educación sea vivida como una responsabilidad directamente vinculada al futuro; que las formas concretas para lograr el desarrollo con equidad sean explicitadas; que se respete la independencia de la Justicia, y que el sistema de división de poderes, imperfecto como toda obra humana, continúe como el reaseguro contra el poder absoluto. Como se lo propusieron los padres fundadores de la Patria, cuando en 1816 se encontraban en la encrucijada de la independencia.

* Historiadora.