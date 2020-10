Con 64 nuevos casos en un día, Uruguay alcanzó un récord histórico

Mientras Argentina y Brasil están entre los primeros cinco países de más contagios de coronavirus, el vecino Uruguay sigue con cifras muy bajas pese a que este martes 20 de octubre se registró un nuevo récord de casos con 64, un número que parece irrisorio para Argentina.

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) informó que de los 2.679 testeos, se registraron 64 contagios, de los cuales son: 32 en Montevideo, 23 en Rivera (noreste), cuatro en Canelones (sur), cuatro en Colonia (suroeste) y uno en Durazno (centro). La cifra de casos activos superó los 400 por primera vez.

El aumento de casos se explica por un brote en Rivera, limítrofe con Brasil, donde hay 123 personas cursando la enfermedad. Ese departamento es, después de Montevideo, el que más casos activos tiene en el país; en la capital de Uruguay hay 204 personas cursando la enfermedad.

Desde el inicio de la pandemia, Uruguay realizo 286.583 test, se han registrado 2.623 casos positivos de COVID-19 y hasta el momento son 52 los fallecidos.

Uruguay es el país con mejores datos sobre el coronavirus en América Latina pese a tener como vecinos a Brasil y Argentina, dos de los más complicados.

Luis Lacalle Pou, anti-cuarentena: "No estaba dispuesto a ir rumbo a un estado policíaco"

El país presidido por Luis Lacalle Pou nunca impuso una cuarentena obligatoria y recurrió a la responsabilidad individual. El ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, aseguró que "Uruguay tiene una situación absolutamente despegada en el mundo. Estamos entre los cinco mejores países en cuanto al manejo sanitario de la pandemia".

Uruguay inició a fines de abril un proceso de reactivación de casi todas las actividades, incluyendo la educación, el fútbol y los cines, supervisado por un grupo de científicos que asesora al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou.

De todas maneras, el gobierno de Uruguay informó que reservó ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) unas 750.000 dosis de una eventual vacuna contra el coronavirus, "que servirán para inmunizar, en primer lugar, a la población de riesgo", para lo cual invertirá 2,5 millones de dólares.

Lo que aún no definió el país sudamericano es qué hará con sus fronteras (que por ahora permanecen cerradas) en la temporada de verano ya que el ingreso de turistas es vital para la economía del país. Lacalle Pou aún no definió la situación para las vacaciones pero comentó: "Lamentablemente, por ahora, las noticias de apertura de fronteras para aquellos que no son nacionales no son muy buenas. Seguramente esta semana estaremos deliberando y vamos a informar".

Uruguay es el único país del continente que reabrió las escuelas durante la pandemia

"El mundo ha demostrado que en los países que abrieron la frontera para la temporada estival se les complicó. Es muy difícil el rastreo, el seguimiento, la vigilancia de un ingreso masivo de personas", agregó.

La ministra de Economía de Uruguay, Azucena Arbeleche, dijo que ya se observan señales de reactivación económica en un año que concluirá con una caída de 3,5 por ciento, según la previsión oficial.

Arbeleche señaló que si bien el impacto de la pandemia en la economía fue "fuerte", con una retracción de casi 11 por ciento en el segundo trimestre, "estamos viendo indicadores que nos muestran que hay una reactivación".

"Indicadores que tienen que ver con la propias personas que están en seguro de desempleo, con la recaudación de impuestos en Uruguay, por indicadores de actividad como las ventas de autos o demanda de combustibles, nos mostrarían que la actividad está repuntando", afirmó.

Luis Lacalle Pou admitió que duda sobre la apertura de fronteras con Argentina y Brasil

"La estimación que tenemos de caída para Uruguay este año es de 3,5 por ciento del PBI. Es significativa, pero en la comparación internacional no es una cifra tan negativa", dijo al participar de manera virtual en la Conferencia CAF 2020 Relaciones Europa-América Latina.

La economía de Uruguay registró una caída interanual de 10,6 por ciento en el segundo trimestre, como efecto de la crisis generada por la pandemia de COVID-19.

El gobierno de Luis Lacalle Pou espera una contracción de un 3,5 por ciento en 2020 por la emergencia sanitaria, y una recuperación rápida para el 2021 con un alza de 4,3 por ciento del PBI.

En 2019, la economía tuvo un crecimiento de 0,2 por ciento y enlazó 17 años de expansión, aunque en los últimos años con signos de estancamiento

EuDr / DS