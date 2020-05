Amina, la bebé recién nacida que sobrevivió a dos disparos en Afganistan

Un ataque de extremistas en un hospital de Kabul, en Afganistán, dejó a una bebé con dos disparos en su pierna, convirtiéndose en una de las pocas sobrevivientes.

El ataque sucedió en una sala de maternidad y dejó a 24 personas muertas, incluyendo en ese universo a 16 madres. Una de las víctimas fue la mamá de Amina, esta recién nacida que recibió dos balazos en la pierna.

"I'm sure she will be a very very strong woman."



