El agradecimiento de una perra a su veterinario que enterneció a todos

El video de una perra que se acerca hasta una veterinaria para que le curen las heridas se viralizó rápidamente luego de que los usuarios notaran el tierno gesto que el animal tuvo para con la mujer que la atendió. El hecho ocurrió en Turquía.

El can llegó solo hasta el establecimiento atendido por una joven farmacéutica, identificada como Banu Cengiz, el pasado 20 de junio. La mujer es conocida en el lugar por ayudar a todos aquellos animales con los que se topa en su camino, tal es así que en la vereda del local deja agua y comida para los perros callejeros que merodean la zona.

La veterinaria relató que la perra se acercó hasta la puerta de su local y se quedó allí hasta que alguien notara su presencia. Al acercársele, Cengiz notó enseguida que el animal presentaba una herida en la pata derecha delantera, que era leve, pero sangraba.

Ante esto, la hizo entrar a su consultorio y una vez allí le agarró la pata y le colocó un medicamento para detener el sangrado y evitar una infección. Según quedó registrado en una filmación es que una vez que realiza la cura, el can comienza a lamer su mano y a demostrarle su agradecimiento.

Las imágenes fueron compartidas en Twitter por la propia mujer, que tiene más de 6.000 seguidores. Sin embargo, se viralizó tanto el video que en cuestión de días superó los 106 mil likes y fue compartido más de 15.000 veces.

Por su parte los usuarios reaccionaron con los más tiernos mensajes al posteo. "Qué hermoso gesto, necesitas multiplicar y distribuir a Oriente Medio y luego al universo lo que haces", "Qué bueno lo que haces, un sinfín de gracias", "Me dan ganas de abrazar el monitor" y "En los momentos más difíciles, te encontrarás con una persona hermosa como tú", fueron algunos uno de los escritos.

Otro además, sostuvo: "Me encontré con tu video por casualidad y me ha hecho llorar mucho", a lo que la veterinaria no dudó en responderle: "Estoy segura de que cualquier persona con una conciencia haría lo mismo".

