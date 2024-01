“Ahora Ecuador es la principal víctima, los próximos podrían ser Panamá o Costa Rica”

La venezolana Glaedys González, investigadora de los Andes para el Grupo de Crisis Internacional, conversó con PERFIL sobre la crisis en Ecuador. Identifica a dos grandes estructuras criminales detrás de la violencia que sacude al país desde 2020: Los Choneros y Los Lobos, vinculados a grupos narcos internacionales. Advierte que Ecuador necesita apoyo internacional, regional y fuerza local para eliminar esta “amenaza transnacional”, que ha entrado a “otro capítulo” con la declaración de un “conflicto armado interno”.

—El presidente Daniel Noboa ya declaró un conflicto armado interno y dijo que “va a ser sangriento”. Está utilizando las Fuerzas Armadas contra las 22 organizaciones criminales declaradas terroristas. ¿Todas estas bandas criminales son narcoterroristas?

—Independientemente o no de que las bandas estén involucradas en el narcotráfico que ha contribuido a la violencia en el país, el gobierno les asigna ese rol. He estudiado muy bien el mundo criminal en Ecuador y a estas bandas, que son muy pequeñas. Hay alrededor de ocho que manejan el negocio del narcotráfico. Muchas de las otras bandas que se mencionan están relacionadas con actos delictivos o incluso microtráfico, y buscan más bien aliarse con las dos grandes estructuras criminales en el país que marcan la pauta: Los Choneros y Los Lobos. Los Choneros es la más grande y violenta y controla más prisiones y territorio. Los Lobos dan el mayor contrapeso. La violencia en Ecuador, que se ha duplicado cada año desde 2020 y ha llegado a su máximo histórico en 2023, viene principalmente por una dinámica confrontativa entre estas dos estructuras. Otro punto importante es que cada una de estas estructuras está vinculada a grupos transnacionales que alimentan este ciclo de violencia. Sobre todo grupos mexicanos y colombianos del negocio del narcotráfico. Los Choneros están vinculados con el Cártel de Sinaloa y Los Lobos con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Hay una rivalidad transnacional que alimenta a la violencia. Los generadores de violencia en el país son las bandas locales que reciben como pago principalmente armas y drogas de carteles colombianos y mexicanos. Ecuador es el país que ha tenido, en los últimos cinco años, el crecimiento más rápido de muertes violentas por esta misma dinámica.

—La violencia es principalmente a raíz del conflicto entre Los Choneros y Los Lobos. ¿Van a empezar a dirigir su violencia hacia el gobierno?

—Todavía no hay una acción o plan de dirigir violencia hacia el gobierno. Lo que vimos en estos últimos días responde al traslado de los líderes a otros espacios. Las bandas buscan proteger o evitar el traslado de estos prisioneros. Cuando su líder Fito (José Adolfo Macías Salazar) iba a ser trasladado Los Choneros se lo llevaron. Los Lobos respondieron a esta medida, y de ahí surgen todos los motines carcelarios. Y todavía la situación no se ha podido controlar. Aún hay más de cien rehenes en siete cárceles. Es un episodio que se ha repetido muchas veces en ocasiones anteriores porque las cárceles son el centro de operaciones para estas bandas.

—¿Esta batalla se va a expandir?

—Estamos hablando de otro capítulo. Hay otro marco: el reconocimiento de un conflicto armado interno. Eso tiene otras implicaciones. Cambiaron la dinámica. Hay nuevos elementos que incluye el reconocimiento del accionar dentro del marco del derecho humanitario que se pone ciertas reglas y deberes que se tiene que poner al grupo armado. Por otro lado, cambiaron la categoría de los grupos criminales como objetivos. Hay que ver si hay alguna especie de retaliación por estas declaraciones más fuertes, y cómo serían utilizados sobre todo en los grupos criminales en las comunidades.

—Usted ha defendido la necesidad de que Ecuador reciba más apoyo de Estados Unidos y la UE para enfrentar el narcotráfico.

—Hay un elemento de apoyo financiero, asesoría técnica, y equipamiento y entrenamiento a las fuerzas locales, porque hay mucho hueco. Ecuador nunca vio la necesidad de invertir en esto y de desarrollar las fuerzas armadas y la policía de esta forma. Esto es esencial, y también apoyo jurídico, sobre todo para combatir la corrupción y fortalecer las prisiones, una de las mayores problemáticas que tiene el país. Otro tema vital es el desarrollo educativo y económico. Esto es como un caldo de cultivo para llevar a muchas personas que no tienen las condiciones o formas para sobrevivir a meterse en ese mundo criminal porque no tienen otra opción. No solo necesitan el apoyo de Estados Unidos o Europa, sino también un apoyo local y regional. Es un problema transversal que atañe a todos los países. Ahora Ecuador es la principal víctima de esto, pero en unos años podrían ser, por ejemplo, Panamá o Costa Rica por cómo se mueven estas redes trasnacionales.

Quién es

☛ Glaedys González es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Central de Venezuela.

☛ Tiene una maestría en estudios latinoamericanos, específicamente en política y relaciones internacionales por la Universidad de Salamanca.

☛ Es parte del programa de América Latina y el Caribe del Grupo de Crisis Internacional.