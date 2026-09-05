Nepal: otros dos rescates milagrosos mantienen la esperanza de más sobrevivientes

Ya casi no había esperanzas, pero los rescatistas que seguían hurgando entre los canales subterráneos repletos de lodo llegaron a un obrero chino que había sobrevivido en ese laberinto mortal, y otra mujer nepalí fue encontrada vivia en su casa debajo del barro a 10 días de los catastróficos aludes en laderas del Himalaya.

Esos hallazgos le dieron nuevas esperanzas a los rescatistas de que haya más sobrevivientes, aunque todos consideran que las dos personas halladas con vida constituyen verdaderos milagros. Este sábado el gobierno de Nepal revisó su balance provisional de la catástrofe, que ahora asciende a 1.331 muertos y unos 5.000 desaparecidos, entre ellos cientos de turistas, peregrinos o empleados extranjeros.

Luhaitao y Chandrika, nombres del milagro

En China, los medios de comunicación estatales dan cuenta de 31 muertos y 531 desaparecidos, mientras los socorristas no se dan por vencidos y luchan contra el lodo contrarreloj.

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Un equipo compuesto por personal del Ejército de Nepal y expertos extranjeros rescató a un operario chino a 225 metros dentro del túnel del Proyecto Hidroeléctrico Upper Trishuli-1, en el distrito de Rasuwa, confirmó un comunicado militar. Una imagen del rescate publicada en la página de Facebook del ejército nepalí muestra al hombre, identificado solo como Luhaitao, apoyado sobre los hombros de dos rescatistas vestidos de camuflaje.

Parecía alerta, pero sus manos estaban cubiertas de un barro espeso y viscoso. "Actualmente se está evaluando su estado de salud", señaló el ejército.

El sobreviviente se encontraba en el momento del alud entre los cientos de trabajadores de una planta hidroeléctrica que desaparecieron después de que un inmenso alud de hielo y barro, similar a un tsunami, arrasara la frontera entre China y Nepal tras el colapso masivo de un glaciar el 26 de agosto.

Casi al mismo tiempo, la policía nepalí indicó a la AFP que una mujer de 64 años fue rescatada este sábado con vida de su casa, que había quedado también sumergida bajo el barro.

La mujer, identificada como Chandrika Shrestha, y residente en el distrito de Nuwakot, especialmente dañado por el alud, fue trasladada en helicóptero a Katmandú "para recibir atención médica", indicó a AFP el superintendente adjunto de policía Iqbal Hawari.

En fotografías publicadas por la policía, se la ve con los ojos entrecerrados, sentada en el suelo y envuelta en mantas. El Gobierno nepalí comunicó este sábado un primer balance, aún muy provisional, de los daños materiales: más de 7.500 viviendas destruidas, 48 edificios públicos, 55 kilómetros de carreteras, un centenar de puentes, más de 1.800 hectáreas de tierras de cultivo y 13 presas en construcción.

Más de mil cuerpos a fosas comunes

Con las morgues desbordadas, unos 1.030 cuerpos han sido enterrados en fosas comunes después de tomar muestras de ADN para su futura identificación, informó la Policía de Nepal el sábado. Muchas familias siguen sin noticias de sus seres queridos desaparecidos y recorren sin descanso hospitales, comisarías y organismos oficiales en busca de información sobre su paradero.

De manera simbólica, el primer ministro Bamendra Shah anunció el sábado por la noche que la bandera nepalí había sido izada de nuevo en la zona devastada, al norte del país, en la frontera con China, "tras tres días de esfuerzos continuos".

En China, un alud dejó un muerto y 11 heridos

Una persona murió y otras 11 fueron declaradas como desaparecidas tras un deslizamiento de tierra ocurrido en una aldea del distrito de Suichuan, en la ciudad de Ji'an de la provincia oriental china de Jiangxi, alrededor de las 4:00 (hora local) de este sábado, informaron las autoridades locales.

El desastre fue desencadenado por días de lluvias torrenciales traídas por el tifón Saudel, según la oficina distrital de control de inundaciones y mitigación de sequías. De acuerdo a la información de la agencia de noticias Xinhua, los socorristas rescataron a tres personas, una de las cuales murió, mientras el estado de las otras dos se reportó como estable. Las operaciones de búsqueda y rescate se llevan a cabo con todos los recursos disponibles, al mismo tiempo que se realizan esfuerzos para reubicar a los residentes afectados y prevenir desastres secundarios, según las mismas fuentes.

Con información de AFP

HB