Bolivia: dos muertos y 81 heridos por la explosión de un depósito militar

Se registraron al menos dos muertos y 81 heridos como consecuencia de dos fuertes explosiones ocurridas en un depósito militar en la localidad de Viacha, a 35 kilómetros de La Paz en Bolivia, en el límite con Perú. El trágico hecho ocurrió durante la noche de este viernes y aún hay siete desaparecidos.

"Lamentablemente dos personas fallecieron", indicó en diálogo con la prensa el coronel Roger Roca, subcomandante de la policía andina. Como consecuencia de la explosión también se registraron varias casas y edificios dañados en los alrededores y en la infraestructura del Centro General de Mantenimiento del Regimiento de Artillería Mecanizada "Bolívar".

En el lugar del incidente funcionaba un centro de almacenamiento de elementos pirotécnicos y aún se desconoce el motivo del estallido que dejó casi 100 heridos, según reportó a través de un comunicado el Ministerio de Defensa boliviano. Los heridos fueron evacuados y trasladados a centros médicos de la zona.

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El medio boliviano La Razón señaló que los comandos departamentales de La Paz y El Alto se acercaron al lugar del incidente para controlar la emergencia y desplegar los operativos de búsqueda y rescate, teniendo en cuenta que junto a los daños también se originó un foco de incendio, el cual fue rápidamente controlado.

Una vez que el fuego fue controlado, los rescatistas comenzaron su trabajo para encontrar posibles víctimas entre los escombros las cuales, a partir de las reconstrucciones policiales, se conoció que la mayoría son militares y se sumaron seis civiles.

Fuerte explosión en el garaje de un edificio de 13 pisos en Junín y Arenales

Tras el hecho, el ministro de Defensa boliviano detalló: "La primera explosión habría involucrado pólvora negra, correspondiente a material pirotécnico almacenado en el lugar. Posteriormente se produjo una segunda detonación de mucho mayor magnitud, cuya causa aún está bajo estudio".

"Expreso mi más profunda solidaridad con las familias de las personas fallecidas, con quienes resultaron heridas y con todos los vecinos afectados por las explosiones registradas en instalaciones del Regimiento Bolívar, en el municipio de Viacha", expresó por su parte mediante su cuenta de X el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira.

"He instruido que se realice una investigación minuciosa, técnica y transparente sobre lo sucedido. Debemos establecer con absoluta claridad las causas de este hecho, verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad y determinar las responsabilidades que correspondan", aseveró el mandatario boliviano sobre los pasos a seguir por las fuerzas.

Es válido mencionar que el episodio fue registrado por varios ciudadanos de Viacha y las imágenes no tardaron en viralizarse en redes sociales. En las distintas filmaciones se ve el humo, parte de los escombros y personas en medio de los gritos y la confusión.



AS / EM