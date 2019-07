Angela Merkel sufrió temblores por tercera vez en menos de un mes

La canciller alemana, Angela Merkel, volvió a sufrir temblores incontrolables durante un acto público y ya son tres veces en tan solo tres semanas en las que experimenta este síntoma que genera preocupación a nivel internacional.

En esta ocasión, Merkel empezó a temblar mientras participaba de la recepción del jefe de Gobierno de Finlandia, Antti Rinne, en Berlín, durante la interpretación de los himnos nacionales. Los testigos del acto detallaron que el incidente duró un tiempo prolongado si bien no fue tan intenso como en los dos casos anteriores.

Este tercer episodio profundizó aún más la preocupación sobre el estado de salud de la dirigente alemana. Si bien Merkel trata de mantener estos días un perfil bajo, como por ejemplo en la cumbre de líderes mundiales del G20 en Osaka (Japón), todos los ojos están puestos en ella.

De hecho, según el diario alemán Bild, varias de las agencias de Inteligencia del mundo tratan de obtener los registros médicos de Merkel en un esfuerzo por descubrir qué causa sus recientes episodios de temblores porque no creen en las explicaciones oficiales que brinda la funcionaria germana.

En medio de la preocupación oficial, Merkel buscó bajarle el tono al hecho al asegurar que se encuentra "muy bien” en una conferencia de prensa conjunta con Rinne. Además, remarcó que "no hay de qué preocuparse". La canciller alemana achacó este nuevo espasmo a que todavía está procesando el que le sobrevino el 18 de junio al recibir al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

"Me encuentro muy bien. Ya dije recientemente que todavía me encuentro en una fase de procesamiento (del incidente) de los honores militares con el presidente Zelenski. Aparentemente no está finalizado del todo, pero hay progresos y tendré que vivir con ello un tiempo", declaró Merkel.

Reincidencia. A mediados de junio, la canciller tembló al recibir con honores militares al nuevo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Tan solo nueve días después, volvió a presentar el mismo síntoma durante el nombramiento de la nueva ministra de Justicia, Christine Lambrecht. La primera vez afirmó que se trató de un episodio de deshidratación, mientras que en la segunda no dio precisiones.

B.D.N./FeL